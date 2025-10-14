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FidelioGira-discos Bluetooth®

TAFT1/10

Concebido para alta fidelidade

O gira-discos Bluetooth® FT1 convida-o a desfrutar plenamente da música que adora. O prato em alumínio fundido roda os discos de vinil com precisão e inclui também um leitor de CD. Pode configurá-lo e reproduzir música sem fios ou com fios.

Ver todos os benefícios

Concebido para alta fidelidade

  • Gira-discos e leitor de CD

  • Bluetooth® 5.4, Auracast™

  • Componentes de alta qualidade

  • Saída auxiliar RCA, porta para auscultadores

Gira-discos de 2 velocidades acionado por correia

Gira-discos de 2 velocidades acionado por correia

Álbuns. EP. Singles. O gira-discos Philips Fidelio FT1 é fabricado com componentes de alta qualidade para que possa tirar o máximo partido dos seus discos durante muitos anos. Pode reproduzir discos de vinil a 33 1/3 ou 45 rpm: basta rodar o botão de controlo tátil de 2 velocidades para selecionar a velocidade certa e pousar a agulha.

Leitor de CD incorporado com bandeja

Leitor de CD incorporado com bandeja

Quer seja um velho CD de compilação de outros tempos ou um novo lançamento, coloque o disco prateado na bandeja frontal e desfrute da música que é especial para si. O leitor de CD integrado aceita todos os formatos de CD e permite-lhe ver informações sobre a faixa e a reprodução no nítido ecrã LED.

Conectividade sem fios fácil. Bluetooth® e Auracast™

Conectividade sem fios fácil. Bluetooth® e Auracast™

O FT1 emparelha-se rapidamente com as suas colunas sem fios ou auscultadores através de Bluetooth®. Em alternativa, pode utilizar o Auracast™ para transmitir os discos e CD que está a reproduzir para quantas colunas compatíveis quiser, o que é excelente para festas. O suporte do codec LC3 proporciona-lhe o melhor som possível.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. A marca nominativa e os logótipos Auracast™ são marcas comerciais propriedade da Bluetooth SIG, Inc.