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TAH2005BK/00
Prot. almofadadas confortáveis e macias
Diafragmas de 40 mm
Fita leve para a cabeça
Cabo de 2 m para auscultadores
Estes auscultadores com fios para utilização over-ear permitem-lhe ouvir confortavelmente durante o tempo que desejar. Os diafragmas potentes de 40 mm proporcionam um som nítido e claro. O encaixe over-ear garante um bom isolamento de ruído passivo e os outros não ouvem o que está a ouvir.
O aro para a cabeça almofadado ajustável adapta-se a qualquer cabeça e as almofadas macias para as orelhas são excelentes para sessões de audição prolongadas. Não há bateria, por isso, não há limite para o tempo de reprodução. É ideal para ouvir sem parar os podcasts mais recentes.
O cabo para auscultadores de 2 m é perfeito para ligar a um computador portátil ou tablet. Se estiver em movimento, este cabo permite-lhe manter o seu dispositivo guardado em segurança numa mala ou bolso enquanto ouve em modo mãos-livres.
3.7
de 5
7
Críticas
83%
recomendam este produto
Liki1
24/06/2024
United Kingdom
Wired headphones, great quality
great quality, wired. sounds amazing..... recommended!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Over-ear headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Over-ear headphones
Sol bol
28/05/2024
United Kingdom
Perfect wired headphones
Philips wired headphones, perfect for me and my teenager
Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Over-ear headphones
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CGTuin
04/06/2023
Nederland
Comprador verificado
Een geweldige hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .
Pontos positivos
Goed geluid en een lang snoer
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
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