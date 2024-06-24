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Auscultadores over-ear

TAH2005BK/00

3.7
| (7) Críticas | 83% recomendam este produto
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Desde as suas músicas favoritas aos podcasts mais recentes, estes auscultadores over-ear simples oferecem um ajuste confortável e um som nítido. Perfeito para utilização diária, o cabo de 2 m tem o comprimento ideal para ligar aos seus dispositivos favoritos.
Ver todos os benefícios

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  • Prot. almofadadas confortáveis e macias

  • Diafragmas de 40 mm

  • Fita leve para a cabeça

  • Cabo de 2 m para auscultadores

Reproduza todos os sons

Estes auscultadores com fios para utilização over-ear permitem-lhe ouvir confortavelmente durante o tempo que desejar. Os diafragmas potentes de 40 mm proporcionam um som nítido e claro. O encaixe over-ear garante um bom isolamento de ruído passivo e os outros não ouvem o que está a ouvir.

Facilidade durante todo o dia. Conforto diário

O aro para a cabeça almofadado ajustável adapta-se a qualquer cabeça e as almofadas macias para as orelhas são excelentes para sessões de audição prolongadas. Não há bateria, por isso, não há limite para o tempo de reprodução. É ideal para ouvir sem parar os podcasts mais recentes.

Ligue aos seus dispositivos favoritos

O cabo para auscultadores de 2 m é perfeito para ligar a um computador portátil ou tablet. Se estiver em movimento, este cabo permite-lhe manter o seu dispositivo guardado em segurança numa mala ou bolso enquanto ouve em modo mãos-livres.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

7

Críticas

83%

recomendam este produto

3
2

24/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Wired headphones, great quality

great quality, wired. sounds amazing..... recommended!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Over-ear headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Over-ear headphones

28/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect wired headphones

Philips wired headphones, perfect for me and my teenager

Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Over-ear headphones

Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Over-ear headphones

04/06/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Een geweldige hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .

Pontos positivos

Goed geluid en een lang snoer

Pontos negativos

Geen

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Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

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