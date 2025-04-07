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5000 seriesAuscultadores over-ear sem fios

TAH5209BK/00

4.3

| (16) Críticas | 93% recomendam este produto

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Conforto fantástico, excelente som, design dobrável compacto

Coloque estes auscultadores over-ear sem fios e desfrutará de verdadeiro conforto enquanto ouve. Obtém um som rico com graves profundos, mesmo a volumes baixos, e até 65 horas de reprodução. Além disso, dobram-se facilmente para um armazenamento compacto em movimento.

Ver todos os benefícios

Conforto fantástico, excelente som, design dobrável compacto

  • Auscultadores leves over-ear

  • Som natural. Função Dynamic Bass

  • Até 65 horas de reprodução

  • Chamadas nítidas

Tão leves e confortáveis que os pode utilizar durante horas

Tão leves e confortáveis que os pode utilizar durante horas

Estes auscultadores over-ear foram concebidos para o conforto diário. O aro para a cabeça almofadado é tão leve que quase não o sente e as proteções dos ouvidos macias podem ser inclinadas para que assentem na perfeição. Cada proteção dos ouvidos é almofadada com espuma de memória: quanto mais os usar,mais os vai adorar.

Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

Obtém um excelente som dos diafragmas de 40 mm e um bom isolamento de ruído passivo graças ao ajuste over-ear. Se adora uma boa bassline,ative a função Dynamic Bass através da aplicação Philips Headphones e poderá desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas,mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

Até 65 horas de reprodução com carregamento rápido

Até 65 horas de reprodução com carregamento rápido

Com até 65 horas de reprodução,estes auscultadores sem fios irão reproduzir muitas listas de música. Recarregam totalmente em apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 5 minutos fornece-lhe energia suficiente para manter a música a tocar durante mais 3 horas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

16

Críticas

93%

recomendam este produto

1

07/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Over- ear excellence

The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.

Pontos positivos

Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.

Pontos negativos

N/A

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Data de utilização 2025-03-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Data de utilização 2025-03-07

16/05/2026

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Super

Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen

Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data de utilização 2026-02-16

Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data de utilização 2026-02-16

17/04/2026

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Het werkt prima

Prima koptelefoon,met een mooie app erbij voor telefoon werkt prima.

Pontos positivos

Zeer goed product.

Pontos negativos

Geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Data de utilização 2025-03-17

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Data de utilização 2025-03-17

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