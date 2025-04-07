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TAH5209BK/00
Conforto fantástico, excelente som, design dobrável compacto
Coloque estes auscultadores over-ear sem fios e desfrutará de verdadeiro conforto enquanto ouve. Obtém um som rico com graves profundos, mesmo a volumes baixos, e até 65 horas de reprodução. Além disso, dobram-se facilmente para um armazenamento compacto em movimento.
Auscultadores leves over-ear
Som natural. Função Dynamic Bass
Até 65 horas de reprodução
Chamadas nítidas
Estes auscultadores over-ear foram concebidos para o conforto diário. O aro para a cabeça almofadado é tão leve que quase não o sente e as proteções dos ouvidos macias podem ser inclinadas para que assentem na perfeição. Cada proteção dos ouvidos é almofadada com espuma de memória: quanto mais os usar,mais os vai adorar.
Obtém um excelente som dos diafragmas de 40 mm e um bom isolamento de ruído passivo graças ao ajuste over-ear. Se adora uma boa bassline,ative a função Dynamic Bass através da aplicação Philips Headphones e poderá desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas,mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.
Com até 65 horas de reprodução,estes auscultadores sem fios irão reproduzir muitas listas de música. Recarregam totalmente em apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 5 minutos fornece-lhe energia suficiente para manter a música a tocar durante mais 3 horas.
4.3
de 5
16
Críticas
93%
recomendam este produto
Ollie- D
07/04/2025
United Kingdom
Comprador verificado
Over- ear excellence
The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.
Pontos positivos
Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.
Pontos negativos
N/A
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Data de utilização 2025-03-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Data de utilização 2025-03-07
Andreash133
16/05/2026
Deutschland
Comprador verificado
Super
Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Data de utilização 2026-02-16
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Data de utilização 2026-02-16
BlauwA3
17/04/2026
Nederland
Comprador verificado
Het werkt prima
Prima koptelefoon,met een mooie app erbij voor telefoon werkt prima.
Pontos positivos
Zeer goed product.
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Data de utilização 2025-03-17
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Data de utilização 2025-03-17