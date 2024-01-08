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Auriculares sem fios

TAH6506BK/00

2.9
| (17) Críticas
Todos os momentos. Todos os dias.
Estes auscultadores sem fios incrivelmente elegantes focam-se na concentração. Onde quer que esteja a ouvir, o cancelamento ativo de ruído permite-lhe desfrutar da música que adora. Além disso, pode executar várias tarefas facilmente ao emparelhar simultaneamente com dois dispositivos.
Ver todos os benefícios

Todos os momentos. Todos os dias.

  • Cancelamento Activo de Ruído

  • Finos e leves

  • Emparelhamento multiponto

Focados na sua música. Cancelamento ativo de ruído

Focados na sua música. Cancelamento ativo de ruído

Quer reduzir o ruído quando está em movimento? Os microfones internos nas proteções dos ouvidos destes auscultadores over-ear sem fios filtram o ruído de fundo que não quer ouvir, para que possa desfrutar das músicas que adora.

Design fino over-ear. Elegância distinta

As proteções ovais para os ouvidos e a estrutura elegante conferem uma sensação de estilo distinto. O ajuste over-ear cria um isolamento passivo do ruído externo. Os diafragmas de 32 mm garantem graves profundos e um som nítido e detalhado.

Conetividade Bluetooth multiponto. Trabalhe melhor

Conetividade Bluetooth multiponto. Trabalhe melhor

Simplifique o seu dia de trabalho. Estes auscultadores sem fios podem ligar-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo e alternar entre eles conforme necessário. Para que possa ouvir música a partir do seu computador portátil e atender chamadas a partir do seu telemóvel.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.9

de 5

17

Críticas

3

08/01/2024

Portugal

Portugal

Ótimo som

É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.

Pontos positivos

A duração da bateria. A rapidez de carregamento.

Pontos negativos

Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.

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Esta avaliação foi feita para TAH6506BK Auriculares sem fios

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13/04/2023

España

España

auriculares muy buenos

auriculares muy buena calidad de sonido y materiales el boton multifuncion muy facil de localizar para llamadas entrantes cambiar de cancion y es multicanal (si lo utilizas en el pc y te llaman puedes atender la llamada

Pontos positivos

materiales , sonido, que sea multicanal y el boton multifuncion tan facil de localizar

Pontos negativos

por pone algo no lleva para bar o subir el volumen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH6506BK Auriculares inalámbricos

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12/09/2024

Deutschland

Deutschland

Preis Leistung

Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis

Pontos positivos

Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität

Pontos negativos

Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen

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Esta avaliação foi feita para TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

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