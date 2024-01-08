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TAH6506BK/00
Cancelamento Activo de Ruído
Finos e leves
Emparelhamento multiponto
Quer reduzir o ruído quando está em movimento? Os microfones internos nas proteções dos ouvidos destes auscultadores over-ear sem fios filtram o ruído de fundo que não quer ouvir, para que possa desfrutar das músicas que adora.
As proteções ovais para os ouvidos e a estrutura elegante conferem uma sensação de estilo distinto. O ajuste over-ear cria um isolamento passivo do ruído externo. Os diafragmas de 32 mm garantem graves profundos e um som nítido e detalhado.
Simplifique o seu dia de trabalho. Estes auscultadores sem fios podem ligar-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo e alternar entre eles conforme necessário. Para que possa ouvir música a partir do seu computador portátil e atender chamadas a partir do seu telemóvel.
2.9
de 5
17
Críticas
Bimbojano
08/01/2024
Portugal
Ótimo som
É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.
Pontos positivos
A duração da bateria. A rapidez de carregamento.
Pontos negativos
Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.
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Esta avaliação foi feita para TAH6506BK Auriculares sem fios
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minfer
13/04/2023
España
auriculares muy buenos
auriculares muy buena calidad de sonido y materiales el boton multifuncion muy facil de localizar para llamadas entrantes cambiar de cancion y es multicanal (si lo utilizas en el pc y te llaman puedes atender la llamada
Pontos positivos
materiales , sonido, que sea multicanal y el boton multifuncion tan facil de localizar
Pontos negativos
por pone algo no lleva para bar o subir el volumen
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Esta avaliação foi feita para TAH6506BK Auriculares inalámbricos
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Lion77
12/09/2024
Deutschland
Preis Leistung
Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis
Pontos positivos
Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität
Pontos negativos
Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen
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Esta avaliação foi feita para TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
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A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.