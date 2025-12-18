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Descontinuado
TAH7508BK/97
Imersão absoluta
A trabalhar ou a jogar, enfrente facilmente o dia a dia com estes auscultadores sem fios com cancelamento de ruído! O cancelamento de ruído adaptável e o ajuste confortável sobre a orelha mantêm-no imerso. Obtém um som rico e detalhado e uma definição de atraso reduzido para jogos e filmes.
Cancelamento de ruído Pro
Auscultadores leves over-ear
Som natural. Função Dynamic Bass
Até 60 horas de reprodução
O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.
Os suportes redondos das proteções dos ouvidos e a estrutura elegante conferem a estes auscultadores over-ear uma sensação de estilo distinta. As almofadas das proteções dos ouvidos em espuma de memória mantêm o conforto durante as longas sessões de audição, enquanto as proteções dos ouvidos se dobram totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.
Desfrute do som rico dos diafragmas de 40 mm e de um bom isolamento de ruído passivo do encaixe over-ear. Para desfrutar das suas basslines favoritas em toda a sua amplitude sem aumentar o volume, basta ativar a função Dynamic Bass através do botão multifunções ou da aplicação Philips Headphones.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
Perämetsä
18/12/2025
Suomi
Comprador verificado
Erinomaiset kuulokkeet
Kuulokkeiden äänenlaatu on erittäin hyvä ja käytettävyydeltään todella helpot. Kuulokkeet myös istuvat hyvin päässä eikä aiheuta silmälasien kanssa ongelmia. Tukevat ja laadukkaat eivät natise päässä vaikka liikkuisi samalla
Esta avaliação foi feita para TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Date of Use 2024-11-18
Esta avaliação foi feita para TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
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