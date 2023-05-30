ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio
  • Controle o silêncio

Descontinuado

Auscult. over-ear s/ fios c/ áudio de alta resolução

TAH8505BK/00

4
| (8) Críticas
Controle o silêncio
Ouça a sua música e não a chuva. Pode controlar a função de cancelamento ativo de ruído nestes auscultadores over-ear sem fios para se adequarem a cada situação. Com 30 horas de tempo de reprodução e carregamento rápido e flexível, está a postos para viajar.
Ver todos os benefícios

auscultadores sem fios com cancelamento ativo de ruído

Controle o silêncio

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

30 horas de reprodução ou conversação (25 horas com ANC ligado)

Em qualquer viagem, estes auscultadores estão à altura das suas necessidades. Um único carregamento demora apenas 2 horas. Tire partido de 30 horas de reprodução (ou conversação) com o cancelamento ativo de ruído desligado e 25 horas com a funcionalidade ligada. Os dois níveis de carregamento disponíveis – o carregamento ultrarrápido e o carregamento rápido – oferecem-lhe 2 ou 6 horas adicionais de reprodução.

Cancelamento ativo de ruído (ANC). Deixe-se envolver pela música

Deixe tudo para trás com o cancelamento ativo de ruído. Um único toque num botão isola-o do ruído do comboio ou da agitação do escritório. Se estiver em movimento, pode ouvir as suas músicas e manter-se atento aos barulhos da rua no modo de perceção.

Aro para a cabeça macio e ajustável. Almofadas macias para as orelhas

De listas de música a podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio estão perfeitamente afinados para produzir graves profundos e frequências nítidas da gama média. As almofadas macias das proteções dos ouvidos tapam todo o ouvido, criando uma vedação que isola de forma passiva o ruído externo. O aro para a cabeça é leve, facilmente ajustável e macio, o que significa que estes auscultadores nunca ficarão presos no cabelo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

8

Críticas

3
1

30/05/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen

Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .

Pontos positivos

Super geluid

Pontos negativos

Redelijk klem om je hoofd dus warm

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

klasse

Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

01/06/2022

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Grosssartig

good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.

Pontos positivos

Very good sound.

Pontos negativos

volume is not so easy to set.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar