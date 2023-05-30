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Descontinuado
TAH8505BK/00
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
Em qualquer viagem, estes auscultadores estão à altura das suas necessidades. Um único carregamento demora apenas 2 horas. Tire partido de 30 horas de reprodução (ou conversação) com o cancelamento ativo de ruído desligado e 25 horas com a funcionalidade ligada. Os dois níveis de carregamento disponíveis – o carregamento ultrarrápido e o carregamento rápido – oferecem-lhe 2 ou 6 horas adicionais de reprodução.
Deixe tudo para trás com o cancelamento ativo de ruído. Um único toque num botão isola-o do ruído do comboio ou da agitação do escritório. Se estiver em movimento, pode ouvir as suas músicas e manter-se atento aos barulhos da rua no modo de perceção.
De listas de música a podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio estão perfeitamente afinados para produzir graves profundos e frequências nítidas da gama média. As almofadas macias das proteções dos ouvidos tapam todo o ouvido, criando uma vedação que isola de forma passiva o ruído externo. O aro para a cabeça é leve, facilmente ajustável e macio, o que significa que estes auscultadores nunca ficarão presos no cabelo.
4.0
de 5
8
Críticas
Vaart
30/05/2023
Nederland
Comprador verificado
De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen
Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .
Pontos positivos
Super geluid
Pontos negativos
Redelijk klem om je hoofd dus warm
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Rambaldi
02/11/2022
Deutschland
klasse
Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
MihaiR
01/06/2022
Deutschland
Comprador verificado
Grosssartig
good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.
Pontos positivos
Very good sound.
Pontos negativos
volume is not so easy to set.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Sim, recomendo este produto
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Os resultados reais podem variar