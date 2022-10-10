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TAH9505BK/00
Cancelamento de ruído Pro
Assistente Google integrado
Bluetooth multiponto
Controlo táctil
Quando a música merece toda a sua atenção, estes auscultadores sem fios permitem-lhe deixar-se envolver. Um microfone externo e um microfone interno combinam-se para filtrar o ruído externo. Cubra a proteção direita do ouvido para ativar o modo de perceção e voltar a ouvir o mundo à sua volta.
As proteções redondas dos ouvidos conferem uma sensação de estilo distinta. O ajuste dos auscultadores over-ear cria um isolamento passivo do ruído externo. Os diafragmas de 40 mm estão perfeitamente afinados e fornecem graves profundos, uma gama média equilibrada e altas frequências brilhantes.
Aumente os graves. Diminua os agudos. A aplicação Philips Headphones permite-lhe assumir o controlo da música que está a ouvir. Ajuste os níveis ou escolha entre os estilos de som predefinidos. Também pode alternar entre os modos de cancelamento ativo de ruído predefinidos com um único toque.
2.4
de 5
18
Críticas
Jogi45
10/10/2022
Deutschland
Comprador verificado
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.
Pontos positivos
Gute Verarbeitung, Klang und Komfort
Pontos negativos
Kein aptx
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
20/06/2022
Suisse
Comprador verificado
Preis Leistung Top !!!
Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.
Pontos positivos
Langer Akku, kurze Ladezeit, super App
Pontos negativos
kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
MTW64
11/09/2021
Nederland
Comprador verificado
Perfect voor je iPad en iPhone
Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.
Pontos positivos
Heerlijke en snelle bediening.
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
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A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.