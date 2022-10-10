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Auscultadores over-ear sem fios

TAH9505BK/00

2.4
| (18) Críticas
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Inspiração. Motivação. Concentração. Com um excelente cancelamento ativo de ruído e som nítido para chamadas, estes auscultadores over-ear sem fios têm tudo aquilo de que precisa. O Assistente Google totalmente integrado permite-lhe fazer mais sem utilizar as mãos.
Ver todos os benefícios

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  • Cancelamento de ruído Pro

  • Assistente Google integrado

  • Bluetooth multiponto

  • Controlo táctil

Cancelamento ativo de ruído híbrido. Concentre-se naquilo que quiser

Cancelamento ativo de ruído híbrido. Concentre-se naquilo que quiser

Quando a música merece toda a sua atenção, estes auscultadores sem fios permitem-lhe deixar-se envolver. Um microfone externo e um microfone interno combinam-se para filtrar o ruído externo. Cubra a proteção direita do ouvido para ativar o modo de perceção e voltar a ouvir o mundo à sua volta.

Design arredondado over-ear. Aparência elegante, som soberbo

Design arredondado over-ear. Aparência elegante, som soberbo

As proteções redondas dos ouvidos conferem uma sensação de estilo distinta. O ajuste dos auscultadores over-ear cria um isolamento passivo do ruído externo. Os diafragmas de 40 mm estão perfeitamente afinados e fornecem graves profundos, uma gama média equilibrada e altas frequências brilhantes.

Aplicação Philips Headphones. Controlo de som personalizado

Aplicação Philips Headphones. Controlo de som personalizado

Aumente os graves. Diminua os agudos. A aplicação Philips Headphones permite-lhe assumir o controlo da música que está a ouvir. Ajuste os níveis ou escolha entre os estilos de som predefinidos. Também pode alternar entre os modos de cancelamento ativo de ruído predefinidos com um único toque.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.4

de 5

18

Críticas

10/10/2022

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.

Pontos positivos

Gute Verarbeitung, Klang und Komfort

Pontos negativos

Kein aptx

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

20/06/2022

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Preis Leistung Top !!!

Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.

Pontos positivos

Langer Akku, kurze Ladezeit, super App

Pontos negativos

kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

11/09/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Perfect voor je iPad en iPhone

Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.

Pontos positivos

Heerlijke en snelle bediening.

Pontos negativos

Geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

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  2. A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.