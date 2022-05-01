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Descontinuado

Bateria portátil Philips Georg Jensen

TAJP10/00

4.3

| (3) Críticas

Bateria portátil Philips Georg Jensen

Quando exige uma fusão entre beleza e tecnologia, esta bateria portátil tem aquilo de que precisa. Meticulosamente concebida com pele castanha escura e elementos em aço polido, a estrutura oculta uma base para carregamento Qi sem fios. A tira amovível funciona também como cabo USB-A para USB-C.

Ver todos os benefícios

Potência fantástica

Bateria portátil Philips Georg Jensen

Potência máxima de carregamento de 5 W

A grande superfície de carregamento facilita a colocação de um telemóvel na base, sendo a potência máxima de carregamento de 5 W.

A alça de transporte amovível funciona também como cabo USB-A para USB-C

A alça de transporte em silicone castanha escura incorpora ligações USB-A para USB-C para carregar a bateria portátil.

Elementos em aço polido da Georg Jensen

Elementos em aço polido da Georg Jensen

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

3

Críticas

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Pontos positivos

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Data de utilização 2021-04-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Data de utilização 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Pontos positivos

Geïntegreerde kabel

Pontos negativos

Zwaar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Data de utilização 2021-01-26

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Pontos positivos

Geen

Pontos negativos

Zie boven

Esta avaliação foi feita para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Data de utilização 2022-05-26

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Data de utilização 2022-05-26

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