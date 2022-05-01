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Descontinuado
TAJP10/00
Bateria portátil Philips Georg Jensen
Quando exige uma fusão entre beleza e tecnologia, esta bateria portátil tem aquilo de que precisa. Meticulosamente concebida com pele castanha escura e elementos em aço polido, a estrutura oculta uma base para carregamento Qi sem fios. A tira amovível funciona também como cabo USB-A para USB-C.
A grande superfície de carregamento facilita a colocação de um telemóvel na base, sendo a potência máxima de carregamento de 5 W.
A alça de transporte em silicone castanha escura incorpora ligações USB-A para USB-C para carregar a bateria portátil.
Elementos em aço polido da Georg Jensen
4.3
de 5
3
Críticas
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Pontos positivos
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Data de utilização 2021-04-01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Data de utilização 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Pontos positivos
Geïntegreerde kabel
Pontos negativos
Zwaar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Data de utilização 2021-01-26
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Data de utilização 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Comprador verificado
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Pontos positivos
Geen
Pontos negativos
Zie boven
Esta avaliação foi feita para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Data de utilização 2022-05-26
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Data de utilização 2022-05-26