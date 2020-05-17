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Descontinuado

Altifalante Philips Georg Jensen

TAJS30/00

Leve a sua música consigo em grande estilo.

Curvas e sensação tátil maravilhosas. Com o tecido à base de lã e a placa superior em aço polido, este pequeno altifalante Bluetooth chama as atenções onde quer que vá. Desfrute de um som nítido e até 6 horas de reprodução.

Ver todos os benefícios

Leve a sua música consigo em grande estilo.

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 4 W

  • 6 horas de reprodução

  • Classificação de resistên. à água IPX7

Harmonia tátil. Elementos em aço polido da Georg Jensen

Harmonia tátil. Elementos em aço polido da Georg Jensen

Concebido em colaboração com a Georg Jensen, este pequeno e curvo altifalante Bluetooth é simples, mas elegante. A placa superior em aço polido contrasta de forma deslumbrante com o altifalante em tecido Kvadrat tátil. As assinaturas de marca discretas remetem de forma subtil para a Philips e a Georg Jensen.

Tecido Kvadrat no altifalante. Desenvolvido para permitir a passagem do som

Tecido Kvadrat no altifalante. Desenvolvido para permitir a passagem do som

Este altifalante é revestido com tecido para altifalante de elevada qualidade, criado pelo fabricante topo de gama Kvadrat. O fantástico material de mistura de lã é acusticamente transparente, o que permite que o som flua livremente do altifalante para a sua sala.

6 horas de reprodução. Emparelhar para obter som estéreo

6 horas de reprodução. Emparelhar para obter som estéreo

Com uma carga completa, a bateria garante 6 horas de reprodução e há botões no altifalante para controlar o volume. Pode emparelhar com um altifalante Philips Georg Jensen idêntico para desfrutar da sua música em estéreo. Basta premir o botão de alimentação durante 2 segundos.

Especificações técnicas

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