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Descontinuado
TAJS50/00
Sinta-se em casa com a sua música
Descontraia com o altifalante Bluetooth que o convida a sentir-se em casa. Desfrute de 20 horas de reprodução e de uma função de bateria externa. O tecido à base de lã e a placa superior em aço polido complementam até os interiores mais minimalistas.
Bluetooth®
Potência de saída de 30 W
20 horas de reprodução
Função de bateria externa incorporada
Concebido em colaboração com a Georg Jensen, este altifalante Bluetooth compacto é simples, mas elegante. A placa superior em aço polido contrasta de forma deslumbrante com o altifalante em tecido Kvadrat tátil. As assinaturas de marca discretas remetem de forma subtil para a Philips e a Georg Jensen.
Este altifalante é revestido com tecido para altifalante de elevada qualidade, criado pelo fabricante topo de gama Kvadrat. O fantástico material de mistura de lã é acusticamente transparente, o que permite que o som flua livremente do altifalante para a sua sala.
Com uma carga completa, a bateria garante 20 horas de reprodução e o alcance sem fios é de até 20 m. Pode emparelhar com um altifalante Philips Georg Jensen idêntico para desfrutar da sua música em estéreo. Basta premir o botão de emparelhamento do altifalante.
Críticas