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TAM3205M2/12
Colunas Bass Reflex
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, entrada de áudio
Desfrutará de um som estéreo nítido e cristalino com graves profundos, uma vez que as colunas com estilo adequado para estantes aproveitam ao máximo a potência de saída de 20 W (RMS), os woofers de 3" e as portas Bass Reflex do sistema. O Controlo de Som Digital permite escolher entre estilos de som predefinidos, desde música até teatro radiofónico; obterá sempre o melhor som para o que está a ouvir.
Música, podcasts, notícias, peças de teatro, desporto – a lista é interminável! Pode transmitir a sua música através de Bluetooth, sintonizar o rádio FM ou ligar a outras fontes, tais como pens através de USB ou pratos para discos através da entrada de áudio. O sintonizador de rádio digital com 20 predefinições proporciona uma receção nítida e o leitor de CD é capaz de ler CD MP3 e CD gravados.
O áudio Bluetooth LE e o codec LC3 são suportados para um som claramente melhor durante a transmissão. Também suporta o Auracast, para que possa transmitir a partir de um dispositivo inteligente compatível para o sistema micro e outras colunas compatíveis com o Auracast.
3.8
de 5
9
Críticas
Oli19
14/01/2026
Portugal
Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.
Esta avaliação foi feita para TAM3205M2 Sistema micro de música
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Nanoulouloute27
22/06/2025
France
Ce produit une pépite
Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...
Esta avaliação foi feita para TAM3205M2 Microchaîne
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Sallonn
03/06/2025
Nederland
Geweldige radio
Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !
Pontos positivos
Goed geluid
Esta avaliação foi feita para TAM3205M2 Micromuzieksysteem
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