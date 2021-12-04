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Sistema micro de música

TAM3205/12

3.4
| (11) Críticas
Pronto para os sons que adora
Ouça mais de cada podcast e lista de reprodução que transmite. Redescubra a sua coleção de CD ou sintonize o rádio. Este microssistema com visual clássico transmite um som excelente em divisões mais pequenas e pode ligar outras fontes através de USB ou entrada de áudio.
Ver todos os benefícios

Pronto para os sons que adora

  • Bluetooth®

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • Porta USB para carregamento

  • 18 W

Toda a sua música

Este elegante micro sistema permite-lhe transmitir listas de reprodução e muito mais via Bluetooth, reproduzir CD e ouvir rádio FM. O sintonizador de rádio digital com 10 predefinições proporciona uma receção clara e o leitor de CD é capaz de ler CD MP3 e CD gravados.

Altifalantes Bass-reflex. Tons baixos mais ricos

Os altifalantes tipo prateleira proporcionam-lhe um som nítido e uma boa qualidade de graves dos woofers de 3" e das portas Bass-reflex. A potência máxima de 18 W proporciona um som satisfatório em espaços mais pequenos. Perfeito para um escritório em casa ou um quarto.

Design clássico

A unidade central de dois tons e as caixas dos altifalantes relembram o design de hi-fi. O botão de controlo de volume texturizado confere uma satisfatória sensação de utilização analógica. Existem botões no painel frontal da unidade para a seleção da fonte e reprodução.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

11

Críticas

04/12/2021

España

España

La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3

Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.

Pontos positivos

Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido

Pontos negativos

Nada

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Esta avaliação foi feita para TAM3205 Microcadena

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17/02/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.

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Esta avaliação foi feita para TAM3205 Mikromusiksystem

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28/11/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom

Só falta na sintonia aparecer o nome das rádios ..

Pontos positivos

Preço

Pontos negativos

Não saber qual a rádio

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