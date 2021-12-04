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TAM3205/12
Bluetooth®
CD, CD de MP3, USB, FM
Porta USB para carregamento
18 W
Este elegante micro sistema permite-lhe transmitir listas de reprodução e muito mais via Bluetooth, reproduzir CD e ouvir rádio FM. O sintonizador de rádio digital com 10 predefinições proporciona uma receção clara e o leitor de CD é capaz de ler CD MP3 e CD gravados.
Os altifalantes tipo prateleira proporcionam-lhe um som nítido e uma boa qualidade de graves dos woofers de 3" e das portas Bass-reflex. A potência máxima de 18 W proporciona um som satisfatório em espaços mais pequenos. Perfeito para um escritório em casa ou um quarto.
A unidade central de dois tons e as caixas dos altifalantes relembram o design de hi-fi. O botão de controlo de volume texturizado confere uma satisfatória sensação de utilização analógica. Existem botões no painel frontal da unidade para a seleção da fonte e reprodução.
3.4
de 5
11
Críticas
Donato42
04/12/2021
España
La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3
Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.
Pontos positivos
Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido
Pontos negativos
Nada
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Esta avaliação foi feita para TAM3205 Microcadena
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KeMei
17/02/2022
Sverige
Bra produkt
Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.
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Amadeu
28/11/2023
Portugal
Comprador verificado
Bom
Só falta na sintonia aparecer o nome das rádios ..
Pontos positivos
Preço
Pontos negativos
Não saber qual a rádio
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