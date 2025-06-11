Excelente som estéreo para tudo o que adora

Desfrutará de um som estéreo nítido e cristalino com graves profundos, uma vez que as colunas com estilo adequado para estantes aproveitam ao máximo a potência de saída de 20 W (RMS), os woofers de 3" e as portas Bass Reflex do sistema. O Controlo de Som Digital permite escolher entre estilos de som predefinidos, desde música até teatro radiofónico; obterá sempre o melhor som para o que está a ouvir.