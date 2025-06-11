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Descontinuado
TAM3505M2/12
Colunas Bass Reflex
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, entrada de áudio
Desfrutará de um som estéreo nítido e cristalino com graves profundos, uma vez que as colunas com estilo adequado para estantes aproveitam ao máximo a potência de saída de 20 W (RMS), os woofers de 3" e as portas Bass Reflex do sistema. O Controlo de Som Digital permite escolher entre estilos de som predefinidos, desde música até teatro radiofónico; obterá sempre o melhor som para o que está a ouvir.
Música, podcasts, notícias, peças de teatro, desporto – a lista é interminável! Pode sintonizar rádio DAB+/FM cristalina, transmitir os seus sons através de Bluetooth ou ligar a outras fontes, tais como pens através de USB ou pratos para discos através da entrada de áudio. O sintonizador de rádio digital com 20 predefinições proporciona uma receção nítida e o leitor de CD é capaz de ler CD MP3 e CD gravados.
O áudio Bluetooth LE e o codec LC3 são suportados para um som claramente melhor durante a transmissão. Também suporta o Auracast, para que possa transmitir a partir de um dispositivo inteligente compatível para o sistema micro e outras colunas compatíveis com o Auracast.
4.8
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
11/06/2025
United Kingdom
great value for money and great features
This hi-fi system makes me happy, bringing back the retro vintage style of my childhood. I primarily use it with Bluetooth or to play USB files. It was cool to find an old CD and play it on my new system. Radio station presets are virtually automatic. The remote makes it incredibly intuitive to use, offering easy access to features without getting up (a real improvement over older hi-fi systems). While the sound isn't exceptional, it's very good quality for such compact speakers. The equalizer allows for precise adjustments. I doubt you'd find a more elegant, well-finished, and good-quality product at this price
Pontos positivos
sound quality, easy of use, remote, bluetooth, usb, design
Pontos negativos
nothing
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM3505M2 Micro Music System
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM3505M2 Micro Music System
Krissi_eulchen
26/05/2025
Deutschland
Tolle Funktionen und guter Klang
Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.
Pontos positivos
Guter Klang, kompakt, verschiedene Funktionen
Pontos negativos
Keine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Gravur12
19/05/2025
Deutschland
Kompaktes Design, starker Klang – überzeugt auf ga
Das PHILIPS TAM3505M2 Micro System hat mich positiv überrascht. Trotz der kompakten Größe liefert es einen klaren und kraftvollen Sound – ideal für kleinere Räume oder den Schreibtisch. Die Einrichtung geht schnell, Bluetooth funktioniert zuverlässig und das Design wirkt modern und hochwertig. Für alle, die ein platzsparendes Audiosystem mit gutem Klang suchen, ist dieses Gerät eine solide Wahl.
Esta avaliação foi feita para TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Esta avaliação foi feita para TAM3505M2 Mini Stereoanlage