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  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.
  • Design elegante. Sons ricos.

Descontinuado

Sistema micro de música

TAM4505/12

4
| (42) Críticas
Design elegante. Sons ricos.
Enriqueça a qualidade do áudio que ouve em sua casa com este micro sistema de aspeto clássico. Ouça rádio FM/DAB+ digital com maior nitidez de som, transmita música e podcasts e reproduza CD — tudo com um som rico de 60 W. Pode ligar outras fontes através de USB ou entrada de áudio.
Ver todos os benefícios

Design elegante. Sons ricos.

  • Bluetooth®

  • CD, CD de MP3, USB, DAB+, FM

  • Porta USB para carregamento

  • 60 W, entrada de áudio

Toda a sua música

Este elegante micro sistema permite-lhe transmitir listas de música, reproduzir CD e ouvir rádio FM e DAB+. O sintonizador de rádio digital com 20 predefinições permite uma receção clara do sinal e o leitor de CD é capaz de ler CD de MP3 e CD gravados.

Altifalantes Bass-reflex. Tons baixos mais ricos

Estes altifalantes de prateleira emitem sons nítidos e graves de boa qualidade, graças à combinação entre woofer, tweeter e portas bass-reflex. Uma saída com um máximo de 60 W proporciona um som envolvente em qualquer divisão. Perfeito para uma sala de estar ou espaço aberto de convívio.

Design clássico

A unidade central de dois tons e as caixas dos altifalantes relembram o design de hi-fi. O botão de controlo de volume texturizado confere uma satisfatória sensação de utilização analógica. Existem botões no painel frontal da unidade para a seleção da fonte e reprodução.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

42

Críticas

07/05/2022

España

España

Comprador verificado

Producto con una calidad/precio excelente.

La Microcadena TAM4505 tiene una calidad de sonido excepcional. Me gustaría que en el botón Mode cuando elijo una modalidad (p.e. Aleatorio) se quedara fijo para la próxima vez que conecto el equipo.

Pontos positivos

Tiene unas prestaciones fabulosas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM4505 Microcadena

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM4505 Microcadena

09/11/2021

España

España

Comprador verificado

Tiene todos los dispositivos que necesitab

Una de las grandes ventajas es la posibilidad a través de la toma USB conectar un pendrive con la música que te apasione

Pontos positivos

Sencillez, relación calidad-precio y prestaciones

Pontos negativos

Viene todos los mensajes en inglés

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM4505 Microcadena

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM4505 Microcadena

07/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Good Value

The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.

Pontos positivos

Plenty of features

Pontos negativos

Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM4505 Micro Music System

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM4505 Micro Music System

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