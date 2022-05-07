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Descontinuado
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, CD de MP3, USB, DAB+, FM
Porta USB para carregamento
60 W, entrada de áudio
Este elegante micro sistema permite-lhe transmitir listas de música, reproduzir CD e ouvir rádio FM e DAB+. O sintonizador de rádio digital com 20 predefinições permite uma receção clara do sinal e o leitor de CD é capaz de ler CD de MP3 e CD gravados.
Estes altifalantes de prateleira emitem sons nítidos e graves de boa qualidade, graças à combinação entre woofer, tweeter e portas bass-reflex. Uma saída com um máximo de 60 W proporciona um som envolvente em qualquer divisão. Perfeito para uma sala de estar ou espaço aberto de convívio.
A unidade central de dois tons e as caixas dos altifalantes relembram o design de hi-fi. O botão de controlo de volume texturizado confere uma satisfatória sensação de utilização analógica. Existem botões no painel frontal da unidade para a seleção da fonte e reprodução.
4.0
de 5
42
Críticas
Pepe.
07/05/2022
España
Comprador verificado
Producto con una calidad/precio excelente.
La Microcadena TAM4505 tiene una calidad de sonido excepcional. Me gustaría que en el botón Mode cuando elijo una modalidad (p.e. Aleatorio) se quedara fijo para la próxima vez que conecto el equipo.
Pontos positivos
Tiene unas prestaciones fabulosas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM4505 Microcadena
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM4505 Microcadena
Fer-ana
09/11/2021
España
Comprador verificado
Tiene todos los dispositivos que necesitab
Una de las grandes ventajas es la posibilidad a través de la toma USB conectar un pendrive con la música que te apasione
Pontos positivos
Sencillez, relación calidad-precio y prestaciones
Pontos negativos
Viene todos los mensajes en inglés
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM4505 Microcadena
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM4505 Microcadena
Mikky Finn
07/01/2024
United Kingdom
Comprador verificado
Good Value
The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.
Pontos positivos
Plenty of features
Pontos negativos
Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM4505 Micro Music System
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM4505 Micro Music System