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Descontinuado

Sistema micro de música

TAM6805/10

3.9

| (98) Críticas | 81% recomendam este produto

Tudo em um

Com rádio na Internet, Spotify Connect, Bluetooth e um leitor de CD, este micro sistema completo e compacto pode reproduzir tudo. Também pode ligar outras fontes através da entrada de áudio ou USB. Desfrute de um som mais rico com um sistema que se integra em praticamente qualquer divisão.

Ver todos os benefícios

Tudo em um

  • Rádio na Internet, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, CD de MP3

  • 50 W

Todas as suas músicas, podcasts e muito mais

Todas as suas músicas, podcasts e muito mais

Desde músicas clássicas aos podcasts mais recentes. Pode transmitir o sinal com a melhor qualidade a partir do Spotify e através de Wi-Fi com o Spotify Connect. Também pode transmitir listas de reprodução e muito mais através de Bluetooth, reproduzir CD ou ligar a outras fontes através da entrada de áudio ou de USB.

Rádio na Internet. Rádio DAB+ e FM

Rádio na Internet. Rádio DAB+ e FM

O rádio na Internet é o seu passaporte para milhares de estações globais a transmitir todos os tipos de programas. O sintonizador de rádio digital oferece receção cristalina e pode definir pré-sintonias para as suas estações favoritas na Internet, DAB+ ou FM.

Sistema de altifalantes Bass Reflex integrado

Sistema de altifalantes Bass Reflex integrado

Estão incorporadas duas colunas na caixa deste sistema micro completo. Obtenha um som cristalino e uma boa qualidade de graves a partir dos diafragmas de gama total e das portas Bass Reflex. A potência de saída máxima de 50 W é perfeita para cozinhas, escritórios e áreas de estar mais pequenas.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

98

Críticas

81%

recomendam este produto

20/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent internet radio with cd player

Was looking for a device to play radio whilst watch tv and this is excellent. A bit fiddly with setting up the preset channels but only really listen to Smooth and it is perfect. Bought 2 other devices but had to return them as they did not stream internet radio. Shouldn't have tried to cut corners and bought what I knew would work from the start. Best purchase in a while!!

Pontos positivos

Option for multiple preset channels. CD player. Equaliser.

Pontos negativos

A bit fiddly to set preset channels but once done its sorted.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM6805 Micro Music System

Data de utilização 2026-04-29

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Data de utilização 2026-04-29

13/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

A really great buy!

After reviewing the various Mini Music Systems and the Which (consumer association) review We selected this Music System.It was easy to get initially installed and find DAB+ stations straight away. Only disappointment was not getting Boom ( one of our reasons to buy!). Not sure if it needs an additional ariel? Can get on Internet though with no problem. Using the Internet at first was not that easy. Had to get grandsons help. Of coarse he did it in a matter on seconds( as he is used to smart devices it seems he has the intuitive knowledge it takes). Really impressed with all the stations I can access around the globe- just fantastic! Only problem I would highlight is no manual available except via the web and then its 22 pages to print! Quick start large page was not simple to use as no words or instructions. This seems to be a norm with these so called 'smart' devices. Seems to assume some kind of 'smart' user. Also the great pack of irrelevant multi languages is a complete waste.Not customer for environment friendly. Difficult to store for future reference . All done to make it easier for supplier to sell worldwide. Overall though I am very pleased with the purchase and I'm still learning some of the features. Just one last thing is it would be good to get access to previous broadcasts like I do on my mobile phone like BBC Sounds App ( can play previous days programmes). Can play them via bluetooth from my phone. Maybe a similar Google Chrome Sounds feature might help?

Pontos positivos

A superb product with great sound quality .

Pontos negativos

Not sure I may need an aerial for additional DAB+ stations and FM ( not used much)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM6805 Micro Music System

Data de utilização 2023-01-13

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM6805 Micro Music System

Data de utilização 2023-01-13

17/03/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great quality and easy to use

Before, I had a similar product from a Swedish brand. I cost more than twice as much, and was far less easy to use. The compact system has an excellent price to quality ratio. I can recommend this.

Pontos positivos

Easy to use

Pontos negativos

Bulky shape

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Esta avaliação foi feita para TAM6805 Micro Music System

Data de utilização 2021-02-17

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM6805 Micro Music System

Data de utilização 2021-02-17

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