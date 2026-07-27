Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Nova
TAMS3YL/00
Som impressionante. Estilo retro.
Estojo de carregamento inteligente
Cancelamento de ruído adaptável
Até 42 horas de reprodução
O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.
Mais do que um carregador, este estojo inteligente permite-lhe controlar chamadas, reproduzir, cancelar ruído e ligar em Auracast™, ou ligar o modo de som Lo-Fi. Pode até ajudar a tirar fotografias ao acionar remotamente a câmara no seu dispositivo associado. As animações selecionáveis de vinil, cassete e amplificador permitem-lhe alterar o aspeto do ecrã tátil a cores de 1,47" do estojo.
Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 10 horas de reprodução com uma carga completa e 32 horas adicionais do estojo de carregamento inteligente (com cancelamento de ruído ligado, obtém 7 horas e 23 horas adicionais do estojo). Para um reforço rápido, 15 minutos de carregamento proporcionam mais 3 horas. O estojo pode ser carregado através de USB-C.
Críticas