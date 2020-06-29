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Descontinuado
TANX200/10
Marque o ritmo
Anime a festa com o altifalante Bluetooth para festas que inclui dois controladores de graves duplos para graves potentes! Pode ligar uma guitarra e um microfone para se divertir com as suas próprias músicas. Desfrute de efeitos de luzes para festas, funções de karaoke divertidas e 14 horas de reprodução.
Bluetooth®
Funcionalidades de karaoke: eco, alternar voz feminina/masculina, atenuador vocal
Críticas