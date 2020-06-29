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Descontinuado

Altifalante Bluetooth para festas

TANX200/10

Marque o ritmo

Anime a festa com o altifalante Bluetooth para festas que inclui dois controladores de graves duplos para graves potentes! Pode ligar uma guitarra e um microfone para se divertir com as suas próprias músicas. Desfrute de efeitos de luzes para festas, funções de karaoke divertidas e 14 horas de reprodução.

Ver todos os benefícios

Marque o ritmo

  • Bluetooth®

Entrada e saída de linha (3,5 mm)

Funcionalidades de karaoke: eco, alternar voz feminina/masculina, atenuador vocal

Funcionalidades de karaoke: eco, alternar voz feminina/masculina, atenuador vocal

Dimensões: 268 x 556 x 285 mm

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