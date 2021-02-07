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Descontinuado
TAPH802BK/00
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
Over-ear
Estes auscultadores estão à altura das suas deslocações diárias mais exigentes. O carregamento demora apenas 1,5 horas e proporciona-lhe 30 horas de reprodução ou de conversação. Os dois níveis de carregamento disponíveis, o carregamento ultrarrápido e o carregamento rápido, oferecem-lhe 2 ou 6 horas adicionais de reprodução, para que possa ouvir música de segunda a sexta-feira e mais além.
Os diafragmas acústicos em neodímio estão perfeitamente afinados para produzir graves profundos e frequências nítidas da gama média
Estes auscultadores sem fios apresentam proteções dos ouvidos macias que se dobram facilmente em dois formatos. Dobre-os totalmente para guardar numa gaveta do escritório. Em alternativa, dobre-os totalmente e para dentro, criando um conjunto compacto que cabe nos bolsos de casacos e em sacos.
4.6
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
paze11
07/02/2021
Portugal
Comprador verificado
Acima das espetativas
O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.
Pontos positivos
Facil na conectividade., bp, som e confortavel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Raffaële Josephe
23/04/2020
België
Casque Bluetooth
Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps
Pontos positivos
Son super
Pontos negativos
Volume pourrait être un peu plus fort
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Sim, recomendo este produto
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Hendrik61
29/01/2020
Nederland
Comfortabele koptelefoon met goed geluid!
Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.
Pontos positivos
oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.
Pontos negativos
Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Sim, recomendo este produto
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Os resultados reais podem variar