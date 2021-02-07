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  • Design elegante. 30 horas de reprodução
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Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

TAPH802BK/00

4.6
| (5) Críticas | 100% recomendam este produto
Design elegante. 30 horas de reprodução
Onde quer que vá. Estes auscultadores over-ear sem fios tornam as suas viagens mais agradáveis com um som equilibrado e detalhado e até 30 horas de reprodução. Se precisar de um tempo de reprodução superior, o carregamento rápido oferece-lhe entre 2 e 6 horas de energia adicional
Ver todos os benefícios

Auscultadores sem fios com áudio de alta resolução

Design elegante. 30 horas de reprodução

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • Over-ear

30 horas de reprodução. Para todas as viagens.

Estes auscultadores estão à altura das suas deslocações diárias mais exigentes. O carregamento demora apenas 1,5 horas e proporciona-lhe 30 horas de reprodução ou de conversação. Os dois níveis de carregamento disponíveis, o carregamento ultrarrápido e o carregamento rápido, oferecem-lhe 2 ou 6 horas adicionais de reprodução, para que possa ouvir música de segunda a sexta-feira e mais além.

Som detalhado. Graves potentes

Os diafragmas acústicos em neodímio estão perfeitamente afinados para produzir graves profundos e frequências nítidas da gama média

Design flexível

Estes auscultadores sem fios apresentam proteções dos ouvidos macias que se dobram facilmente em dois formatos. Dobre-os totalmente para guardar numa gaveta do escritório. Em alternativa, dobre-os totalmente e para dentro, criando um conjunto compacto que cabe nos bolsos de casacos e em sacos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

07/02/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Acima das espetativas

O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.

Pontos positivos

Facil na conectividade., bp, som e confortavel

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

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23/04/2020

België

België

Casque Bluetooth

Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps

Pontos positivos

Son super

Pontos negativos

Volume pourrait être un peu plus fort

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

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29/01/2020

Nederland

Nederland

Comfortabele koptelefoon met goed geluid!

Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.

Pontos positivos

oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.

Pontos negativos

Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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