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Descontinuado

Auriculares sem fios com áudio de alta resolução

TAPN505BK/00

Sempre à sua disposição. Sem distrações

Mantenha a concentração com os auriculares sem fios com cancelamento de ruído que oferecem até 14 horas de tempo de reprodução. A fita leve para o pescoço permite manter estes auriculares por perto. A funcionalidade inteligente com informações atualizadas permite-lhe manter a organização.

Ver todos os benefícios

Fita sem fios para pescoço com cancelamento de ruído e áudio de alta resolução

Sempre à sua disposição. Sem distrações

  • Diafragmas de 13 mm/posterior fechada

  • Auriculares

  • Preto

  • Fita para pescoço

Assistente Google. Organize o seu dia em movimento

Organize o seu dia sem pegar no telemóvel: basta falar com o Assistente Google. O simples toque de um botão na fita para o pescoço ativa o assistente. Poderá pedir-lhe para abrir o calendário, ler notificações a partir do telemóvel, efetuar chamadas ou enviar mensagens para amigos, gerir listas de música e muito mais.

Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido

Acabaram-se os ecos irritantes enquanto está a falar ao telefone. Com a nossa eliminação de eco acústico, consegue sempre uma ligação nítida e sem interferências.

Fita elegante para o pescoço para utilização durante todo o dia. Estojo de transporte

A fita elegante para o pescoço assenta confortavelmente atrás do pescoço.

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