Assistente Google. Organize o seu dia em movimento

Organize o seu dia sem pegar no telemóvel: basta falar com o Assistente Google. O simples toque de um botão na fita para o pescoço ativa o assistente. Poderá pedir-lhe para abrir o calendário, ler notificações a partir do telemóvel, efetuar chamadas ou enviar mensagens para amigos, gerir listas de música e muito mais.