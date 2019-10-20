Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
TAPN505BK/00
Sempre à sua disposição. Sem distrações
Mantenha a concentração com os auriculares sem fios com cancelamento de ruído que oferecem até 14 horas de tempo de reprodução. A fita leve para o pescoço permite manter estes auriculares por perto. A funcionalidade inteligente com informações atualizadas permite-lhe manter a organização.
Diafragmas de 13 mm/posterior fechada
Auriculares
Preto
Fita para pescoço
Organize o seu dia sem pegar no telemóvel: basta falar com o Assistente Google. O simples toque de um botão na fita para o pescoço ativa o assistente. Poderá pedir-lhe para abrir o calendário, ler notificações a partir do telemóvel, efetuar chamadas ou enviar mensagens para amigos, gerir listas de música e muito mais.
Acabaram-se os ecos irritantes enquanto está a falar ao telefone. Com a nossa eliminação de eco acústico, consegue sempre uma ligação nítida e sem interferências.
A fita elegante para o pescoço assenta confortavelmente atrás do pescoço.
Críticas