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Descontinuado
TAPR802/12
Mais para gostar
Independentemente das suas preferências, desfrute mais delas com este rádio na Internet Philips. Para além de Internet, DAB e sintonização FM, também oferece compatibilidade com o Spotify Connect e a possibilidade de transmitir a partir do seu dispositivo móvel.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Música. Palavra falada. Crimes reais. Este rádio na Internet é o seu passaporte para milhares de estações globais a transmitir todos os tipos de programas. O sintonizador de rádio digital oferece receção cristalina e pode definir até 20 pré-sintonias para as suas estações favoritas na Internet, DAB+ ou FM.
3.9
de 5
57
Críticas
detLAN
24/07/2023
Deutschland
So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!
Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.
Pontos positivos
Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display
Pontos negativos
keine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPR802 Internetradio
Data de utilização 2021-07-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPR802 Internetradio
Data de utilização 2021-07-24
mabubhay
09/06/2023
Nederland
Comprador verificado
Uitstekende weergave internet stations!
Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.
Pontos positivos
Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPR802 Internetradio
Data de utilização 2022-05-09
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPR802 Internetradio
Data de utilização 2022-05-09
An Ro
03/04/2023
Nederland
Comprador verificado
Mooi geluid
Mooi geluid en makkelijk op alle manieren in te stellen. We hebben hem vooral op DAB staan. Maar soms willen we naar een klassiek radiostation luisteren uit New York, via het internet, en daarvan is de ontvangst ook uitstekend.
Pontos positivos
goed geluid, makkelijk te bedienen
Pontos negativos
geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPR802 Internetradio
Data de utilização 2022-04-03
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPR802 Internetradio
Data de utilização 2022-04-03