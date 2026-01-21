ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.
  • Estilo ear cuff. Design open-ear.

2000 seriesAuriculares True Wireless open-ear

TAQ2000BK/00

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Estilo ear cuff. Design open-ear.
Desfrute de áudio nítido e conforto durante todo o dia com os auriculares True Wireless open-ear que pode utilizar como se fossem ear cuffs. Cada almofada fica fixada de forma leve mas segura, enquanto o design open-ear lhe permite ouvir a sua música, bem como o mundo à sua volta.
Ver todos os benefícios

Estilo ear cuff. Design open-ear.

  • Auriculares True Wireless open-ear

  • Estilo ear cuff

  • Até 28 horas de reprodução

  • Bluetooth multiponto

Auriculares open-ear estilo ear cuff. Conforto durante todo o dia

Auriculares open-ear estilo ear cuff. Conforto durante todo o dia

Estes auriculares open-ear encaixam-se de forma leve mas segura no ouvido exterior e uma junta flexível permite-lhe ajustar o aperto para o máximo conforto. Os diafragmas de condução do ar precisa direcionam o som para o canal auditivo sem o vedar, para que posso ouvir o ambiente que o rodeia.

Até 28 horas de tempo de reprodução. Estojo de carregamento fino

Até 28 horas de tempo de reprodução. Estojo de carregamento fino

Obtenha 7 horas de reprodução com um carregamento completo e 21 horas adicionais com o estojo. Se precisar de um reforço rápido, volte a colocar os auriculares no estojo durante 15 minutos para obter uma hora extra. Os auriculares demoram 2 horas a recarregar completamente e o modo mono permite-lhe utilizar um auricular de cada vez enquanto o outro carrega.

Conectividade Bluetooth multiponto estável

Conectividade Bluetooth multiponto estável

A conectividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth em simultâneo. Desfrute de uma lista de reprodução ou ouça o seu podcast favorito sem interrupções e sem perturbações no som.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

21/01/2026

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles

si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

15/03/2026

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten

Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!

Pontos positivos

Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid

Pontos negativos

Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis