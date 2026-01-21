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Descontinuado
TAQ2000WT/00
Auriculares True Wireless open-ear
Estilo ear cuff
Até 28 horas de reprodução
Bluetooth multiponto
Estes auriculares open-ear encaixam-se de forma leve mas segura no ouvido exterior e uma junta flexível permite-lhe ajustar o aperto para o máximo conforto. Os diafragmas de condução do ar precisa direcionam o som para o canal auditivo sem o vedar, para que posso ouvir o ambiente que o rodeia.
Obtenha 7 horas de reprodução com um carregamento completo e 21 horas adicionais com o estojo. Se precisar de um reforço rápido, volte a colocar os auriculares no estojo durante 15 minutos para obter uma hora extra. Os auriculares demoram 2 horas a recarregar completamente e o modo mono permite-lhe utilizar um auricular de cada vez enquanto o outro carrega.
A conectividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth em simultâneo. Desfrute de uma lista de reprodução ou ouça o seu podcast favorito sem interrupções e sem perturbações no som.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Sestante44
21/01/2026
Italia
Comprador verificado
Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles
si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
Dominus1973
15/03/2026
Nederland
Comprador verificado
Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten
Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!
Pontos positivos
Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid
Pontos negativos
Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes