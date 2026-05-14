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TAR1509/00
FM/AM
Sintonização analógica
Funciona a pilhas
Desfrute de um som nítido e cristalino em todas as suas músicas favoritas com este rádio FM/AM superportátil. A sintonização analógica permite-lhe encontrar facilmente o que procura e a antena telescópica longa oferece a melhor receção possível onde quer que esteja.
Sintonize o rádio e controle o volume com os dois botões disponíveis. Existe um prático interruptor lateral para alternar entre bandas de frequência FM e AM. A janela de sintonização ampla e clara permite-lhe ver a frequência sintonizada e, quando o sinal é forte, acende-se o indicador LED.
Este rádio analógico é suficientemente pequeno para caber no bolso ou pode pendurá-lo no pulso com a correia incluída. O som é alimentado por 2 pilhas AAA e existe uma porta para auscultadores para audição privada: é a solução ideal se quiser ouvir as últimas pontuações desportivas enquanto faz compras!
3.8
de 5
4
Críticas
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Pontos positivos
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Pontos negativos
No incluye auriculares ni pilas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Pontos positivos
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Pontos negativos
En principio nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil