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Rádio compacto e portátil
Sintonização analógica FM/AM
Bateria de iões de lítio incorporada
Lanterna SOS
Este prático rádio portátil é o companheiro perfeito para dias longos no exterior. Capte sinais de rádio nítidos, carregue outros dispositivos e ilumine o caminho com a poderosa lanterna. Em emergências, pode até emitir um som de alarme de SOS alto com uma luz intermitente.
Este prático rádio não o irá desapontar. Carregue o rádio com o cabo USB-C incluído para obter até 32 horas de tempo de reprodução de rádio a um volume razoável.
Nunca fique sem energia! Terá sempre carga de reserva com os painéis solares no topo do rádio ou rodando a manivela incluída. O rádio também utiliza 3 pilhas AAA (não incluídas). A porta USB-A permite-lhe utilizar o rádio para carregar os outros dispositivos em caso de emergência.
4.3
de 5
14
Críticas
100%
recomendam este produto
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Esta avaliação foi feita para TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Esta avaliação foi feita para TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Comprador verificado
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Esta avaliação foi feita para TAR1609 Portable radio with torch
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LN06400
02/06/2025
France
un vrai couteau suisse
produit tout en un particulièrement polyvalent, je l'adore
Esta avaliação foi feita para TAR1609 Radio portable avec lampe torche
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