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Rádio relógio

TAR3205/12

3.1
| (42) Críticas
Acorde com energia
Torne tudo mais simples com este rádio relógio digital FM. Uma variedade de predefinições facilitam a navegação por estações e pode definir o alarme para o acordar com um volume de rádio ligeiramente ascendente. Quer dormir mais um pouco? Basta premir o botão de repetição.
Ver todos os benefícios

Acorde com energia

  • FM, sintonização digital

  • Alarme duplo

Rádio digital FM

O sintonizador FM proporciona uma receção nítida e pode configurar até 10 pré-sintonias para as suas estações favoritas. O visor mostra a hora claramente.

Temporizador. Adormeça a ouvir rádio

Desfrute de um sono reparador com a sua estação de rádio favorita como som de fundo. Pode definir o temporizador do relógio para reproduzir a estação de rádio selecionada durante um máximo de 2 horas. O rádio desliga-se quando o período definido terminar.

Alarme duplo. Um relógio, duas chamadas de despertar

A função de alarme duplo permite-lhe definir dois alarmes diferentes e a função de Despertar suave ativa um volume de rádio gradualmente crescente para criar uma entrada agradável no novo dia.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.1

de 5

42

Críticas

13/04/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

otimo

otimo produto e funcionamento. recomendo o som é muito bom

Pontos positivos

som radio é limpo

Pontos negativos

nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAR3205 Rádio relógio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAR3205 Rádio relógio

05/07/2023

España

España

Comprador verificado

Su funcionamiento es mejor de lo que esperaba

Me ha gustado mucho su formato y su funcionamiento.

Pontos positivos

Me he adaptado rápidamente a su funcionamiento

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAR3205 Radiodespertador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAR3205 Radiodespertador

01/08/2022

España

España

Cumple su funcion

Le despertador es bastante intuitivo aunque recomiendo bajarse el manual de la página de Philips funciona perfecto

Pontos positivos

De momento todo

Pontos negativos

De momento nada

Esta avaliação foi feita para TAR3205 Radiodespertador

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