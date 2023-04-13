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TAR3205/12
FM, sintonização digital
Alarme duplo
O sintonizador FM proporciona uma receção nítida e pode configurar até 10 pré-sintonias para as suas estações favoritas. O visor mostra a hora claramente.
Desfrute de um sono reparador com a sua estação de rádio favorita como som de fundo. Pode definir o temporizador do relógio para reproduzir a estação de rádio selecionada durante um máximo de 2 horas. O rádio desliga-se quando o período definido terminar.
A função de alarme duplo permite-lhe definir dois alarmes diferentes e a função de Despertar suave ativa um volume de rádio gradualmente crescente para criar uma entrada agradável no novo dia.
3.1
de 5
42
Críticas
okmark
13/04/2023
Portugal
Comprador verificado
otimo
otimo produto e funcionamento. recomendo o som é muito bom
Pontos positivos
som radio é limpo
Pontos negativos
nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR3205 Rádio relógio
Sim, recomendo este produto
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FVMA
05/07/2023
España
Comprador verificado
Su funcionamiento es mejor de lo que esperaba
Me ha gustado mucho su formato y su funcionamiento.
Pontos positivos
Me he adaptado rápidamente a su funcionamiento
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR3205 Radiodespertador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR3205 Radiodespertador
Jovipalo
01/08/2022
España
Cumple su funcion
Le despertador es bastante intuitivo aunque recomiendo bajarse el manual de la página de Philips funciona perfecto
Pontos positivos
De momento todo
Pontos negativos
De momento nada
Esta avaliação foi feita para TAR3205 Radiodespertador
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