ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto com acessórios
  • Imagem principal
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto com acessórios
  • Imagem principal

Descontinuado

Altifalante sem fios

TAS4807B/00

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Ponha-se a andar! Leve o pequeno altifalante com som arrojado.

Surf. Corrida. Dança. Pugilismo. Seja qual for a sua modalidade de eleição, este altifalante à prova de água com um design moderno de dois tons vai consigo. Apesar do seu tamanho compacto, este dispositivo proporciona um som arrojado e a correia facilita o seu transporte. Vamos!

Ver todos os benefícios

Ponha-se a andar! Leve o pequeno altifalante com som arrojado.

  • Classif. IP67: proteção contra pó/água

  • Graves arrojados

  • Microfone incorporado para chamadas

  • Até 12 horas de música

Altifalante pequeno. Som arrojado

Altifalante pequeno. Som arrojado

De parques a parques de campismo - leve a música que adora para onde quer que vá! Este altifalante portátil proporciona-lhe um som nítido e os graves são potentes e ousados graças aos radiadores passivos duplos. Quer um som ainda mais alto? Emparelhe dois altifalantes para criar um sistema estéreo e dê início à festa.

12 horas de reprodução. Mantenha as músicas a tocar

12 horas de reprodução. Mantenha as músicas a tocar

Aumentar o som? Este altifalante acompanha todas as suas atividades. Obtém até 12 horas de tempo de reprodução com um altifalante totalmente carregado. Mais do que suficiente para um treino ou uma festa à volta da fogueira do parque de campismo.

Classificação IP67 de proteção contra pó e água. Pronto para a música*

Classificação IP67 de proteção contra pó e água. Pronto para a música*

Desde os trilhos à praia e à piscina - uma classificação IP67 garante que este altifalante pode ir para qualquer lado. A correia amovível facilita o transporte e o alcance do Bluetooth de até 20 m significa que não perderá uma batida. Mesmo que o telemóvel esteja muito longe do altifalante.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Imagem de TPV_PBTAWARD13

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

04/09/2023

España

España

Resistente y potente

Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago

Pontos positivos

Resistencia y potencia de sonido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS4807W Altavoz inalámbrico

Data de utilização 2023-08-04

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS4807W Altavoz inalámbrico

Data de utilização 2023-08-04

31/08/2023

España

España

Buen sonido y alcance para actividades exteriores

El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.

Pontos positivos

Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.

Pontos negativos

Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS4807W Altavoz inalámbrico

Data de utilização 2022-07-31

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS4807W Altavoz inalámbrico

Data de utilização 2022-07-31

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. A classificação IP67 significa que o diafragma do altifalante é à prova de pó e pode ser submerso até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m.