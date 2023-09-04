Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Ponha-se a andar! Leve o pequeno altifalante com som arrojado.
Surf. Corrida. Dança. Pugilismo. Seja qual for a sua modalidade de eleição, este altifalante à prova de água com um design moderno de dois tons vai consigo. Apesar do seu tamanho compacto, este dispositivo proporciona um som arrojado e a correia facilita o seu transporte. Vamos!
Classif. IP67: proteção contra pó/água
Graves arrojados
Microfone incorporado para chamadas
Até 12 horas de música
De parques a parques de campismo - leve a música que adora para onde quer que vá! Este altifalante portátil proporciona-lhe um som nítido e os graves são potentes e ousados graças aos radiadores passivos duplos. Quer um som ainda mais alto? Emparelhe dois altifalantes para criar um sistema estéreo e dê início à festa.
Aumentar o som? Este altifalante acompanha todas as suas atividades. Obtém até 12 horas de tempo de reprodução com um altifalante totalmente carregado. Mais do que suficiente para um treino ou uma festa à volta da fogueira do parque de campismo.
Desde os trilhos à praia e à piscina - uma classificação IP67 garante que este altifalante pode ir para qualquer lado. A correia amovível facilita o transporte e o alcance do Bluetooth de até 20 m significa que não perderá uma batida. Mesmo que o telemóvel esteja muito longe do altifalante.
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Deivi
04/09/2023
España
Resistente y potente
Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago
Pontos positivos
Resistencia y potencia de sonido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS4807W Altavoz inalámbrico
Data de utilização 2023-08-04
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS4807W Altavoz inalámbrico
Data de utilização 2023-08-04
ATHOMETVAVA
31/08/2023
España
Buen sonido y alcance para actividades exteriores
El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.
Pontos positivos
Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.
Pontos negativos
Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS4807W Altavoz inalámbrico
Data de utilização 2022-07-31
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS4807W Altavoz inalámbrico
Data de utilização 2022-07-31
A classificação IP67 significa que o diafragma do altifalante é à prova de pó e pode ser submerso até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m.