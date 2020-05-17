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Descontinuado

Altifalante sem fios

TAS5305/00

Faça a festa

Leve a música para qualquer lugar com o altifalante Bluetooth à prova de água ideal para festas! Pode desfrutar de 12 horas de reprodução e som vibrante com graves potentes. Os LED coloridos oferecem um espetáculo de luzes para acompanhar as suas músicas. A entrada de áudio permite-lhe ligar outras fontes.

Ver todos os benefícios

Faça a festa

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 16 W

  • 12 horas de reprodução

  • Classificação de resistên. à água IPX7

À prova de água e pronto a utilizar

À prova de água e pronto a utilizar

Esta coluna Bluetooth portátil tem classificação IPX7, o que significa que pode resistir à imersão total em água até 1 m de profundidade durante até 30 minutos. Pode divertir-se no chuveiro, junto da piscina, ou mesmo dentro da piscina! O alcance sem fios é de 20 m.

A festa não para com 12 horas de reprodução

A festa não para com 12 horas de reprodução

O som permanece nítido mesmo quando reproduz a música alto e um radiador passivo aumenta os graves. Tem 12 horas de reprodução e um carregamento completo demora 6 horas. Quer tornar a festa ainda maior? Emparelhe com um altifalante idêntico para obter som estéreo.

Ao ritmo da batida. Luzes LED

Ao ritmo da batida. Luzes LED

Quando a festa é animada, também é o espetáculo de luzes. As luzes LED em cada extremidade do altifalante piscam ao ritmo da música.

Especificações técnicas

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Críticas

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