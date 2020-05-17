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Descontinuado
TAS5305/00
Faça a festa
Leve a música para qualquer lugar com o altifalante Bluetooth à prova de água ideal para festas! Pode desfrutar de 12 horas de reprodução e som vibrante com graves potentes. Os LED coloridos oferecem um espetáculo de luzes para acompanhar as suas músicas. A entrada de áudio permite-lhe ligar outras fontes.
Bluetooth®
Potência de saída de 16 W
12 horas de reprodução
Classificação de resistên. à água IPX7
Esta coluna Bluetooth portátil tem classificação IPX7, o que significa que pode resistir à imersão total em água até 1 m de profundidade durante até 30 minutos. Pode divertir-se no chuveiro, junto da piscina, ou mesmo dentro da piscina! O alcance sem fios é de 20 m.
O som permanece nítido mesmo quando reproduz a música alto e um radiador passivo aumenta os graves. Tem 12 horas de reprodução e um carregamento completo demora 6 horas. Quer tornar a festa ainda maior? Emparelhe com um altifalante idêntico para obter som estéreo.
Quando a festa é animada, também é o espetáculo de luzes. As luzes LED em cada extremidade do altifalante piscam ao ritmo da música.
Críticas