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Descontinuado

Altifalante sem fios

TAS6305/00

3.5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Festeje dia e noite

Continue a festa durante mais tempo com a coluna Bluetooth à prova de água que lhe proporciona 20 horas de tempo de reprodução. Os graves fortes mantêm toda a gente a mexer-se. Pode carregar o seu dispositivo inteligente através da porta USB, graças à bateria de alta capacidade do altifalante.

Ver todos os benefícios

Festeje dia e noite

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 30 W

  • 20 horas de reprodução

  • Função de bateria externa incorporada

À prova de água e pronto a utilizar

À prova de água e pronto a utilizar

Esta coluna Bluetooth portátil tem classificação IPX7, o que significa que pode resistir à imersão total em água até 1 m de profundidade durante até 30 minutos. Pode divertir-se no chuveiro, junto da piscina, ou mesmo dentro da piscina! O alcance sem fios é de 20 m.

20 horas de tempo de reprodução. Função de bateria externa incorporada

20 horas de tempo de reprodução. Função de bateria externa incorporada

A bateria de iões de lítio recarregável de 4400 mAh proporciona-lhe 20 horas de tempo de reprodução e pode carregar o seu dispositivo inteligente através da porta USB da coluna. Um carregamento completo da bateria demora 6 horas.

Aumente o volume. Emparelhe para ouvir em estéreo

Aumente o volume. Emparelhe para ouvir em estéreo

Os radiadores passivos duplos produzem graves fortes e o som permanece nítido mesmo com um volume elevado. Deseja ainda mais diversão? Emparelhe com um altifalante idêntico para obter som estéreo. As luzes LED em cada extremidade do altifalante piscam ao ritmo da música.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

5
2
1

07/08/2021

France

France

surpris de la qualité du produit.bonne musicalité

La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.

Pontos positivos

musicalité . temps d'utilisation sans le recharger

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS6305 Enceinte sans fil

Data de utilização 2020-07-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS6305 Enceinte sans fil

Data de utilização 2020-07-07

10/09/2023

France

France

bluetooth ne se maintient pas

le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?

Pontos positivos

un bon son

Pontos negativos

bluetooth

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS6305 Enceinte sans fil

Data de utilização 2022-08-10

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS6305 Enceinte sans fil

Data de utilização 2022-08-10

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