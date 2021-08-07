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Descontinuado
Festeje dia e noite
Continue a festa durante mais tempo com a coluna Bluetooth à prova de água que lhe proporciona 20 horas de tempo de reprodução. Os graves fortes mantêm toda a gente a mexer-se. Pode carregar o seu dispositivo inteligente através da porta USB, graças à bateria de alta capacidade do altifalante.
Bluetooth®
Potência de saída de 30 W
20 horas de reprodução
Função de bateria externa incorporada
Esta coluna Bluetooth portátil tem classificação IPX7, o que significa que pode resistir à imersão total em água até 1 m de profundidade durante até 30 minutos. Pode divertir-se no chuveiro, junto da piscina, ou mesmo dentro da piscina! O alcance sem fios é de 20 m.
A bateria de iões de lítio recarregável de 4400 mAh proporciona-lhe 20 horas de tempo de reprodução e pode carregar o seu dispositivo inteligente através da porta USB da coluna. Um carregamento completo da bateria demora 6 horas.
Os radiadores passivos duplos produzem graves fortes e o som permanece nítido mesmo com um volume elevado. Deseja ainda mais diversão? Emparelhe com um altifalante idêntico para obter som estéreo. As luzes LED em cada extremidade do altifalante piscam ao ritmo da música.
3.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
dédé 85
07/08/2021
France
surpris de la qualité du produit.bonne musicalité
La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.
Pontos positivos
musicalité . temps d'utilisation sans le recharger
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS6305 Enceinte sans fil
Data de utilização 2020-07-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS6305 Enceinte sans fil
Data de utilização 2020-07-07
anzare
10/09/2023
France
bluetooth ne se maintient pas
le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?
Pontos positivos
un bon son
Pontos negativos
bluetooth
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS6305 Enceinte sans fil
Data de utilização 2022-08-10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS6305 Enceinte sans fil
Data de utilização 2022-08-10