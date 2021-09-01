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Descontinuado

Auriculares sem fios

TASN503BK/00

2

| (1) Avaliaç.

Treine de forma mais inteligente.

Desenvolva a sua intensidade com estes auriculares desportivos sem fios à prova de água. A monitorização de frequência cardíaca ajuda-o a obter o melhor desempenho em todas as sessões de treino. Seis horas de tempo de reprodução e um som potente levam-no até ao próximo nível.

Ver todos os benefícios

Em todas as condições climatéricas.

Treine de forma mais inteligente.

  • Diafragmas de 6 mm/posterior fechada

  • Auriculares

  • 6 horas de reprodução

Monitor de frequência cardíaca incorporado.

Acompanhe a sua frequência cardíaca com o monitor incorporado. Um sensor no auricular monitoriza o seu batimento cardíaco com precisão. Saberá quando ir ao limite e quando repousar, para que obtenha os melhores resultados possíveis em cada exercício. Compatível com aplicações de monitorização de fitness grátis.

Botão de controlo fácil de utilizar

O botão de controlo fácil de utilizar faz com que seja mais simples para as crianças atender uma chamada, avançar uma faixa ou fazer uma pausa no que estão a ouvir. Tudo sem tocar no smartphone. Os botões de volume na base da proteção dos ouvidos são fáceis de alcançar, tal como o botão da luz LED.

3 almofadas amovíveis para um ajuste perfeito

Os auriculares têm três almofadas amovíveis em borracha de tamanhos diferentes para criar um isolamento perfeito.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
3
1

01/09/2021

Nederland

Nederland

Goed geluid matig design

Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.

Pontos positivos

Goed geluid

Pontos negativos

Fragile bouw kwaliteit

Esta avaliação foi feita para TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Data de utilização 2021-05-01

Esta avaliação foi feita para TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Data de utilização 2021-05-01

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