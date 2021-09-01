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Descontinuado
TASN503BK/00
Treine de forma mais inteligente.
Desenvolva a sua intensidade com estes auriculares desportivos sem fios à prova de água. A monitorização de frequência cardíaca ajuda-o a obter o melhor desempenho em todas as sessões de treino. Seis horas de tempo de reprodução e um som potente levam-no até ao próximo nível.
Diafragmas de 6 mm/posterior fechada
Auriculares
6 horas de reprodução
Acompanhe a sua frequência cardíaca com o monitor incorporado. Um sensor no auricular monitoriza o seu batimento cardíaco com precisão. Saberá quando ir ao limite e quando repousar, para que obtenha os melhores resultados possíveis em cada exercício. Compatível com aplicações de monitorização de fitness grátis.
O botão de controlo fácil de utilizar faz com que seja mais simples para as crianças atender uma chamada, avançar uma faixa ou fazer uma pausa no que estão a ouvir. Tudo sem tocar no smartphone. Os botões de volume na base da proteção dos ouvidos são fáceis de alcançar, tal como o botão da luz LED.
Os auriculares têm três almofadas amovíveis em borracha de tamanhos diferentes para criar um isolamento perfeito.
2.0
de 5
1
Avaliaç.
Audio Expert
01/09/2021
Nederland
Goed geluid matig design
Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.
Pontos positivos
Goed geluid
Pontos negativos
Fragile bouw kwaliteit
Esta avaliação foi feita para TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Data de utilização 2021-05-01
Esta avaliação foi feita para TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Data de utilização 2021-05-01
Os resultados reais podem variar