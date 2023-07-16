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Auscultadores True Wireless

TAT2206BK/00

2.4

| (36) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Rosa
Rosa
Verde
Verde

Sempre pronto a partir

Haverá algo mais útil do que auscultadores True Wireless com um estojo de carregamento que cabe no bolso das suas calças de ganga justas? Estes auscultadores resistentes a salpicos e transpiração proporcionam uma adaptação segura à orelha, um som excelente e até 18 horas de reprodução.

Ver todos os benefícios

Sempre pronto a partir

  • Auriculares com adaptação à orelha

  • Estojo de carreg. extremamente pequeno

  • Proteção contra água IPX4

  • Até 18 horas de reprodução

Resistência salpicos e transpiração IPX4

Resistência salpicos e transpiração IPX4

Com classificação IPX4 e diafragmas potentes de 6 mm, estes auriculares permitem-lhe desfrutar de um som excelente em todas as condições climatéricas. Totalmente resistentes a salpicos, podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

Estojo de carregamento extremamente pequeno para até 12 horas de reprodução

Estojo de carregamento extremamente pequeno para até 12 horas de reprodução

Faça-se à estrada com vários carregamentos no seu bolso. Pode obter até 6 horas de reprodução com um único carregamento, mais 12 horas adicionais com o estojo totalmente carregado. Um carregamento breve de 15 minutos no estojo garante uma hora adicional de reprodução. Um carregamento completo do estojo demora 2 horas através de USB-C.

Ajuste intra-auricular seguro e confortável

Obtenha um conforto autêntico graças às almofadas amovíveis de silicone. As almofadas em cada auricular são inseridas de forma segura no canal auditivo, criando um isolamento perfeito que reduz o ruído externo. O seu formato semelhante a um taco de hóquei mantém cada auricular no devido lugar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.4

de 5

36

Críticas

16/07/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente relação qualidade preço

Adoro o design, a qualidade de som é muito decente. A caixa de carregamento poderia ter um pouco mais de autonomia, e principalmente, as luzes indicadoras LED poderiam ser mais "expressivas". Mas a avaliação geral é muito positiva

Pontos positivos

Preço/qualidade

Pontos negativos

Luzes indicadoras

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2206PK Auscultadores True Wireless

Data de utilização 2023-06-16

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2206PK Auscultadores True Wireless

Data de utilização 2023-06-16

22/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Superb

These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive

Pontos positivos

Everything

Pontos negativos

Nothing

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2206WT True Wireless Headphones

Data de utilização 2021-08-22

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2206WT True Wireless Headphones

Data de utilização 2021-08-22

19/04/2022

France

France

Funcionário da Philips

Un rapport qualité-prix incroyable

[Employee of philipsglobal] La connexion est facile et intuitive, les écouteurs tiennent bien et restent très confortables, le son est vraiment étonnant pour un appareil de cette gamme de prix, l'autonomie est plus longue qu'annoncé même sans le boitier qui a lui aussi une bonne autonomie. Le petit micro est pratique pour les appels téléphoniques.

Pontos positivos

tient bien dans l'oreille, confortable, bonne qualité de son, micro intégré, belle autonomie, prix très abordable.

Pontos negativos

à ce niveau de prix, pas vraiment de défaut ... le boitier de recharge et de transport pas très design peut-être ?

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2206BK Casque True Wireless

Data de utilização 2021-03-19

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2206BK Casque True Wireless

Data de utilização 2021-03-19

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