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TAT3508BK/00
Som natural
Cancelamento de ruído
Chamadas mais nítidas em movimento
Áudio Bluetooth LE*
O cancelamento de ruído ajusta o ruído externo, incluindo o vento, para que possa concentrar-se nas suas músicas ou chamadas. Deixe-o em modo automático ou utilize a aplicação para auscultadores da Philips para ajustar. Quer saber mais sobre o que se passa à sua volta? Toque num auricular para ativar o modo de perceção.
Durante uma chamada, um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de IA elimina o ruído de fundo do mundo ao seu redor. A pessoa com quem está a falar irá ouvi-lo a si, não ao trânsito ou ao ruído das pessoas que se encontram ao seu lado!
Estes auriculares funcionam com dispositivos que suportam áudio Bluetooth LE e o codec LC3* para lhe proporcionar uma ligação mais estável e um som visivelmente melhor. A qualidade do som não baixa se estiver a transmitir música ou a atender chamadas em áreas elevadas e não existe praticamente nenhum atraso se estiver a ver filmes ou a jogar.
3.2
de 5
12
Críticas
Super Knüff
04/11/2024
Deutschland
Comprador verificado
Top Produkt
Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor
Pontos positivos
Tolles Tragegefühl
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Bendersop
25/06/2024
Suisse
Comprador verificado
Sehr guter ton
Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .
Pontos positivos
Lange Akkudauer , guter klang
Pontos negativos
keine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Numa69
19/04/2024
France
Comprador verificado
Ecouteurs bluetooh de bonne qualité
Écouteurs bluetooh de bonne qualité et excellent service clients de Philips (enregistrement très facile du produit sur le site officiel de Philips pour bénéficier de la garantie, et assistance efficace pour l'aide à la connexion du bluetooth). Son très claire, facilité d'utilisation et de connexion, bonne autonomie La réduction de bruit n'est pas très efficace.
Pontos positivos
Son très claire, facilité d'utilsation et de connexion, bonne autonomie
Pontos negativos
La réduction de bruit (ANC) n'est pas très efficace.
Esta avaliação foi feita para TAT3508BK Casque True Wireless
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Necessita de uma atualização de software. A aplicação Philips Headphones envia-lhe uma notificação quando a versão mais recente do software estiver disponível.