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TAT4556WT/00
Diafragmas em neodímio de 12 mm
Cancelamento ativo de ruído (ANC)
Adaptação segura e confortável à orelha
Até 29 horas de reprodução total
Estes auscultadores True Wireless não só têm um aspeto fantástico, como também permitem que se concentre. O cancelamento ativo de ruído híbrido avançado (ANC) filtra os sons indesejados e o modo de percepção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta.
Em movimento. No comboio. No parque ou ginásio. Onde quer que esteja a ouvir, os diafragmas acústicos em neodímio de 12 mm perfeitamente sintonizados fornecem-lhe um som nítido e graves potentes para cada música, lista de reprodução e chamada.
Desfrute de um conforto autêntico graças às almofadas amovíveis de silicone. As almofadas em cada auricular são inseridas no canal auditivo, criando um isolamento perfeito que reduz o ruído externo. O seu design em forma de taco de hóquei mantém cada auricular no devido lugar.
Compreender as avaliações dos produtos
4.3
de 5
9
Críticas
Fbal3246
28/01/2025
Italia
Molto soddisfatto.
Ottimo prodotto. Audio spettacolare con bassi potenti ma non ingombranti, alti ben definiti e chiari, la musica non distorce mai anche a massimo volume, però attenzione a come si indossano, bisogna posizionarli bene nell'orecchio. Comodi da indossare, non cadono, basta usare i gommini adatti al tuo orecchio. Facili da usare, bello anche il comando a tocco. Batteria di lunga durata. Unica pecca è che non risultano nell'app Philips Headphones. Peccato.
Pontos positivos
Qualità audio ottima
Pontos negativos
Non ci sono nell'app Philips headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT4556WT Cuffie True wireless
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT4556WT Cuffie True wireless
Jakeymack
29/03/2023
Deutschland
Perfect Sound and fit
A toller Klang und perfect Sitz in ear. Ich begeistert to so eine tolle Produkt. Meine Empfehlung! Würde wieder kaufen
Pontos positivos
Sound, Fit
Pontos negativos
no
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT4556WT True Wireless Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT4556WT True Wireless Kopfhörer
regensburger80
23/03/2023
Deutschland
Klanglich super
Kleiner Hingucker. Klingt super und hat eine lange Laufzeit dank der Ladeschale die sich einfach verstauen lässt. Für de Preis überraschend gut.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT4556BK True Wireless Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT4556BK True Wireless Kopfhörer