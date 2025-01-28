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Auscultadores True Wireless

TAT4556WT/00

4.3
| (9) Críticas
A sua música. À sua maneira.
Estes auscultadores True Wireless com cancelamento ativo de ruído híbrido eliminam o ruído de fundo e fornecem-lhe o som nítido e os graves potentes que deseja. Desfrute de um ajuste confortável, resistência a salpicos e transpiração IPX4 e 29 horas de tempo de reprodução com o estojo.
Ver todos os benefícios

A sua música. À sua maneira.

  • Diafragmas em neodímio de 12 mm

  • Cancelamento ativo de ruído (ANC)

  • Adaptação segura e confortável à orelha

  • Até 29 horas de reprodução total

Mantenha o foco na música. Cancelamento ativo de ruído híbrido

Estes auscultadores True Wireless não só têm um aspeto fantástico, como também permitem que se concentre. O cancelamento ativo de ruído híbrido avançado (ANC) filtra os sons indesejados e o modo de percepção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta.

Diafragmas em neodímio de 12 mm para um som nítido e graves potentes

Em movimento. No comboio. No parque ou ginásio. Onde quer que esteja a ouvir, os diafragmas acústicos em neodímio de 12 mm perfeitamente sintonizados fornecem-lhe um som nítido e graves potentes para cada música, lista de reprodução e chamada.

Adaptação segura e confortável à orelha

Desfrute de um conforto autêntico graças às almofadas amovíveis de silicone. As almofadas em cada auricular são inseridas no canal auditivo, criando um isolamento perfeito que reduz o ruído externo. O seu design em forma de taco de hóquei mantém cada auricular no devido lugar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Compreender as avaliações dos produtos

4.3

de 5

9

Críticas

5
4
3
2
1

Fbal3246

28/01/2025

Italia

Molto soddisfatto.

Ottimo prodotto. Audio spettacolare con bassi potenti ma non ingombranti, alti ben definiti e chiari, la musica non distorce mai anche a massimo volume, però attenzione a come si indossano, bisogna posizionarli bene nell'orecchio. Comodi da indossare, non cadono, basta usare i gommini adatti al tuo orecchio. Facili da usare, bello anche il comando a tocco. Batteria di lunga durata. Unica pecca è che non risultano nell'app Philips Headphones. Peccato.

Pontos positivos

Qualità audio ottima

Pontos negativos

Non ci sono nell'app Philips headphones

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Esta avaliação foi feita para TAT4556WT Cuffie True wireless

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Esta avaliação foi feita para TAT4556WT Cuffie True wireless

Jakeymack

29/03/2023

Deutschland

Perfect Sound and fit

A toller Klang und perfect Sitz in ear. Ich begeistert to so eine tolle Produkt. Meine Empfehlung! Würde wieder kaufen

Pontos positivos

Sound, Fit

Pontos negativos

no

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Esta avaliação foi feita para TAT4556WT True Wireless Kopfhörer

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regensburger80

23/03/2023

Deutschland

Klanglich super

Kleiner Hingucker. Klingt super und hat eine lange Laufzeit dank der Ladeschale die sich einfach verstauen lässt. Für de Preis überraschend gut.

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Esta avaliação foi feita para TAT4556BK True Wireless Kopfhörer

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