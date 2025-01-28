A sua música. À sua maneira.

Estes auscultadores True Wireless com cancelamento ativo de ruído híbrido eliminam o ruído de fundo e fornecem-lhe o som nítido e os graves potentes que deseja. Desfrute de um ajuste confortável, resistência a salpicos e transpiração IPX4 e 29 horas de tempo de reprodução com o estojo.