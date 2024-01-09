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Descontinuado

Auriculares True Wireless

TAT5506BK/00

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
A sua vida, os seus movimentos, a sua música
Seja para ouvir música ou para atender chamadas, estes elegantes auscultadores True Wireless estão prontos. O cancelamento de ruído Pro elimina o ruído de fundo, o que é perfeito para utilização no exterior ou em viagens. Obtenha uma adaptação segura e confortável e um toque de estilo com o design metálico.
Ver todos os benefícios

A sua vida, os seus movimentos, a sua música

  • Cancelamento de ruído Pro

  • Dois microfones para chamadas nítidas

  • Estojo de carregamento sem fios

  • Proteção contra água IPX5

Design elegante com cancelamento de ruído Pro

Design elegante com cancelamento de ruído Pro

Estes verdadeiros auscultadores sem fios não têm apenas um aspeto visual fantástico. Também lhe permitem concentrar-se. O cancelamento de ruído avançado filtra os sons indesejáveis e o modo de perceção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta. Ative o modo de voz melhorada na aplicação Philips Headphones para conversar com alguém nas proximidades sem retirar um auricular.

Excelente som através de diafragmas em neodímio de 10 mm

Excelente som através de diafragmas em neodímio de 10 mm

Em movimento, no comboio, no parque ou no ginásio. Onde quer que esteja a ouvir, os diafragmas de 10 mm perfeitamente afinados proporcionam um excelente som para todas as faixas, listas de música e muito mais. Se retirar um auricular, a música é colocada em pausa. Volte a colocar o auricular e a música é retomada.

Chamadas nítidas, utilizando apenas um auricular ou ambos

Chamadas nítidas, utilizando apenas um auricular ou ambos

Com dois microfones focados no som da sua voz, será ouvido de forma nítida e pode duplicar o seu tempo de conversação utilizando apenas um auricular enquanto o outro carrega. Os microfones são automaticamente atribuídos ao auricular que está a utilizar e pode trocar facilmente quando este estiver com bateria fraca.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

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100%

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09/01/2024

France

France

Top j’adore avec un son excellent

J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .

Pontos positivos

Son et batterie

Pontos negativos

Boîtier gros

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT5506BK Casque True Wireless

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