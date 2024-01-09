A sua vida, os seus movimentos, a sua música

Seja para ouvir música ou para atender chamadas, estes elegantes auscultadores True Wireless estão prontos. O cancelamento de ruído Pro elimina o ruído de fundo, o que é perfeito para utilização no exterior ou em viagens. Obtenha uma adaptação segura e confortável e um toque de estilo com o design metálico.