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Descontinuado
TAT5506BK/00
Cancelamento de ruído Pro
Dois microfones para chamadas nítidas
Estojo de carregamento sem fios
Proteção contra água IPX5
Estes verdadeiros auscultadores sem fios não têm apenas um aspeto visual fantástico. Também lhe permitem concentrar-se. O cancelamento de ruído avançado filtra os sons indesejáveis e o modo de perceção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta. Ative o modo de voz melhorada na aplicação Philips Headphones para conversar com alguém nas proximidades sem retirar um auricular.
Em movimento, no comboio, no parque ou no ginásio. Onde quer que esteja a ouvir, os diafragmas de 10 mm perfeitamente afinados proporcionam um excelente som para todas as faixas, listas de música e muito mais. Se retirar um auricular, a música é colocada em pausa. Volte a colocar o auricular e a música é retomada.
Com dois microfones focados no som da sua voz, será ouvido de forma nítida e pode duplicar o seu tempo de conversação utilizando apenas um auricular enquanto o outro carrega. Os microfones são automaticamente atribuídos ao auricular que está a utilizar e pode trocar facilmente quando este estiver com bateria fraca.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Noël 75
09/01/2024
France
Top j’adore avec un son excellent
J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .
Pontos positivos
Son et batterie
Pontos negativos
Boîtier gros
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT5506BK Casque True Wireless
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