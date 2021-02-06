ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Som grave
  • Som grave
  • Som grave
  • Som grave
  • Som grave
  • Som grave

Auscultadores

TAUE100BK/00

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Som grave
Com desempenho dos graves melhorado, estes auriculares reproduzem música de alta qualidade.
Ver todos os benefícios

para som melhorado

Som grave

  • Som rico

  • Ajuste confortável

Controladores das colunas de neodímio para som puro e equilibrado

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.

Diafragmas do altifalante de 14,2 mm para graves profundos e som nítido

Diafragmas do altifalante de 14,2 mm para graves profundos e som nítido

Os diafragmas do altifalante de 14,2 mm de alta qualidade com íman em neodímio oferecem graves profundos e som nítido.

De design ergonómico, garante o ajuste perfeito aos seus ouvidos

0

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Pontos positivos

Muy buen sonido

Pontos negativos

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUE100BK Auriculares

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUE100BK Auriculares

20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Pontos positivos

Qualité de son, confort, basses

Pontos negativos

Aucun

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUE100WT Casque

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUE100WT Casque

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis