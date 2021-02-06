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TAUE100BK/00
Som rico
Ajuste confortável
O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.
Os diafragmas do altifalante de 14,2 mm de alta qualidade com íman em neodímio oferecem graves profundos e som nítido.
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5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Pontos positivos
Muy buen sonido
Pontos negativos
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUE100BK Auriculares
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Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Pontos positivos
Qualité de son, confort, basses
Pontos negativos
Aucun
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Esta avaliação foi feita para TAUE100WT Casque
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