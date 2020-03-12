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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
TAUT102BK/00
Diafragmas de 6 mm/posterior fechada
Bluetooth®
Preto
Pode obter até 3 horas de reprodução com um único carregamento. Se sair com o estojo totalmente carregado, usufrui de 9 horas adicionais ao longo de vários carregamentos. Basta introduzir os auriculares no estojo sempre que necessitem de ser carregados. Um carregamento completo demora 2 horas.
Pode desfrutar das suas músicas favoritas com um conforto autêntico graças ao design leve e confortável.
Os diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm proporcionam-lhe um ótimo som e graves potentes. O tubo acústico oval maximiza o isolamento de ruído passivo. O modo mono permite-lhe deixar um ouvido livre quando pretender manter-se atento ao mundo à sua volta.
3.8
de 5
11
Críticas
80%
recomendam este produto
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Pontos positivos
comode pratiche lunga durata
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Cuffie wireless
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Cuffie wireless
Carbot
30/12/2019
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Facili da associare, calzata perfetta. Si collegano al volo. Vanno benissimo
Pontos positivos
calzata e semplicità uso
Pontos negativos
nulla
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Cuffie wireless
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Cuffie wireless
Jan F
19/07/2020
Nederland
Comprador verificado
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon