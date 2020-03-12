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Descontinuado

Auscultadores sem fios

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Críticas | 80% recomendam este produto
Criados para si
Desfrute das suas músicas com conforto. Estes auriculares oferecem uma verdadeira liberdade sem fios e um design de auricular pequeno que encaixa de forma segura. Obtém até 12 horas de tempo de reprodução com o estojo de carregamento pequeno que cabe perfeitamente nos bolsos e nos sacos.
Ver todos os benefícios

Criados para si

  • Diafragmas de 6 mm/posterior fechada

  • Bluetooth®

  • Preto

Obtenha até 12 horas de reprodução com o estojo de carregamento

Pode obter até 3 horas de reprodução com um único carregamento. Se sair com o estojo totalmente carregado, usufrui de 9 horas adicionais ao longo de vários carregamentos. Basta introduzir os auriculares no estojo sempre que necessitem de ser carregados. Um carregamento completo demora 2 horas.

Design de auricular pequeno.

Pode desfrutar das suas músicas favoritas com um conforto autêntico graças ao design leve e confortável.

Diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm. Ótimo som, graves potentes

Os diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm proporcionam-lhe um ótimo som e graves potentes. O tubo acústico oval maximiza o isolamento de ruído passivo. O modo mono permite-lhe deixar um ouvido livre quando pretender manter-se atento ao mundo à sua volta.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

11

Críticas

80%

recomendam este produto

12/03/2020

Italia

Italia

OTTIMO ACQUISTO

pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)

Pontos positivos

comode pratiche lunga durata

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Cuffie wireless

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Cuffie wireless

30/12/2019

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Facili da associare, calzata perfetta. Si collegano al volo. Vanno benissimo

Pontos positivos

calzata e semplicità uso

Pontos negativos

nulla

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Cuffie wireless

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Cuffie wireless

19/07/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Uitstekende muziekweergave

Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

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