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TAV2000FB/00
Design clássico, som moderno
Sintonização FM digital
Bluetooth® 5.4
Bateria substituível pelo utilizador
Venha conferir o design clássico e deixe-se ficar devido ao som envolvente. Este rádio portátil traz de volta o design arredondado e o botão de volume tátil dos rádios dos anos 50 e acrescenta um som envolvente e surpreendentemente potente ao seu diafragma de gama completa de 2,5". É a combinação perfeita de legado e inovação.
Música, notícias, dramas ou desporto? Independentemente do que gosta de ouvir, este rádio FM proporciona-lhe uma receção nítida graças à sua antena telescópica. A sintonização digital torna extremamente fácil encontrar as estações de rádio. Além disso, pode guardar 20 predefinições e atribuir as suas duas favoritas aos botões de acesso rápido marcados com 1 e 2 na parte frontal do rádio.
Este rádio de aspeto clássico faz mais do que apenas transmitir rádio. A conetividade Bluetooth® 5.4 permite-lhe transmitir podcasts, listas de reprodução e muito mais, do seu dispositivo inteligente para o rádio. Desfrutará de uma conexão estável com som de alta qualidade, mesmo que a sua lista de reprodução esteja a ser transmitida a partir de um telemóvel que deixou noutra divisão.
1.5
de 5
2
Críticas
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Comprador verificado
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Esta avaliação foi feita para Retro TAV2000FB Kannettava radio
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Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Esta avaliação foi feita para Retro TAV2000FB Radio portable
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A marca com a palavra Bluetooth® e os respetivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc.