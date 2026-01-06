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TAV2000FB/00
The Janet
Poesia para os olhos e os ouvidos! Este rádio portátil para casa foi concebido para encantar com o seu visual arrojado e som rico e envolvente. Desfrute de rádio FM com um som cristalino e transmita facilmente listas de reprodução: também dispõe de uma entrada para auscultadores para ouvir em privado.
Design clássico, som moderno
Sintonização digital FM
Bluetooth® 5.4
Bateria substituível pelo utilizador
Deixe-se atrair pelo design clássico e fique pelo som acolhedor. Este rádio portátil recupera o design arredondado e o botão de volume tátil dos rádios dos anos 50, acrescentando um toque de som acolhedor e surpreendentemente potente através do seu altifalante de gama completa de 2.5”. É a combinação perfeita entre tradição e inovação.
Música, notícias, teatro ou desporto? Seja o que for que goste de ouvir, este rádio FM proporciona uma receção extremamente nítida graças à sua antena telescópica. A sintonização digital torna muito fácil encontrar estações — além disso, pode guardar 20 predefinições e atribuir as suas duas favoritas aos botões de acesso rápido assinalados com 1 e 2 na parte frontal do rádio.
Este rádio de aspeto clássico faz muito mais do que transmitir rádio. A conectividade Bluetooth® 5.4 permite-lhe transmitir podcasts, listas de reprodução e muito mais do seu dispositivo inteligente para o rádio. Desfrutará de uma ligação estável com som de alta qualidade, mesmo que a sua lista de reprodução esteja a ser transmitida a partir do telemóvel que deixou noutra divisão.
1.5
de 5
2
Críticas
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Comprador verificado
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Esta avaliação foi feita para Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Esta avaliação foi feita para Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Esta avaliação foi feita para Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
Esta avaliação foi feita para Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc.