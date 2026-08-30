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Nova
TAV5000/10
The Stevie Pro
Deixe a música fazer das suas com este gira-discos Bluetooth® retro, equipado com altifalantes de 2 vias integrados. O Stevie Pro proporciona um som estéreo mais potente, nítido e amplo aos discos que ouve e às faixas que transmite.
Design retro, som moderno
Gira-discos de 2 velocidades
Bluetooth® 6.0
Colunas bass-reflex de 2 vias
Pode parecer o gira-discos do seu tio, mas este modelo está perfeitamente atualizado, com um som rico e quente e funcionalidades modernas. O design tudo-em-um fica perfeito em secretárias e aparadores — além disso, conta com a conveniência do Bluetooth® e com a nossa prática aplicação complementar para acompanhar os seus discos de vinil.
O Stevie Pro sabe como dar ritmo à festa. As colunas bass-reflex de 2 vias integradas enchem o ar com agudos vibrantes, médios expressivos e graves profundos e potentes. A dinâmica é precisa, o palco sonoro é amplo e a potência de saída é suficiente para encher uma divisão pequena.
Desde os discos descobertos ao remexer em caixotes até às suas edições limitadas mais preciosas, pode reproduzir vinil a 33 1/3 ou 45 rpm no prato de alumínio fundido. Um braço de alumínio com contrapeso e uma agulha Audio-Technica substituível seguem os sulcos com precisão, enquanto a paragem automática impede que os discos continuem a rodar quando chegam ao fim.
Críticas
A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. A marca nominativa e os logótipos Auracast™ são marcas comerciais propriedade da Bluetooth SIG, Inc.