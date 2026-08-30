Gira-discos de 2 velocidades com transmissão por correia. Componentes de alta qualidade

Desde os discos descobertos ao remexer em caixotes até às suas edições limitadas mais preciosas, pode reproduzir vinil a 33 1/3 ou 45 rpm no prato de alumínio fundido. Um braço de alumínio com contrapeso e uma agulha Audio-Technica substituível seguem os sulcos com precisão, enquanto a paragem automática impede que os discos continuem a rodar quando chegam ao fim.