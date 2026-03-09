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TAZ2500/10
Reproduz cassetes e tudo o resto
Pronto para abraçar o regresso da cassete? Este "boombox" portátil inclui um deck de cassetes integrado, bem como um leitor de CD. Também obtém rádio DAB+/FM nítida, transmissão Bluetooth® estável, reprodução USB e uma porta de entrada de áudio para outros dispositivos.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.
Quer esteja a descobrir a alegria dos CD físicos pela primeira vez ou de novo, este leitor de CD com ranhura montada na parte superior é uma ótima escolha para ouvir casualmente. Consegue ler qualquer tipo de formato de CD e a pega de transporte faz com que seja fácil de mover. Basta ligar a uma tomada de CA ou inserir seis pilhas* (tipo R14 C) e pode levá-lo para onde quiser.
Quando quiser abraçar a fonte de música que já existia antes dos CD, o sintonizador digital facilita a procura de estações de rádio DAB+ ou FM que vai adorar. Pode configurar até 20 pré-sintonias DAB+ e 20 pré-sintonias FM para as estações que ouve regularmente.
Quer utilizar este leitor de CD como coluna portátil? A conectividade Bluetooth® permite-lhe transmitir sons diretamente para o leitor a partir de um dispositivo inteligente compatível e o Dynamic Bass Boost vai vibrar os seus graves favoritos.
O leitor de cassetes de carregamento frontal acrescenta outra forma de ouvir. Quer tenha guardado as suas cassetes de compilações ao longo dos anos ou esteja a ouvir cassetes pela primeira vez: coloque uma cassete, prima o botão de reprodução e deixe a música tocar.
Para uma flexibilidade total, existe também uma porta USB que lhe permite ligar uma pen para desfrutar da sua coleção de música digital. Alternativamente, utilize a porta de entrada de áudio para ligar um gira-discos e ponha alguns discos a tocar.
Se gosta de adormecer com música, um livro áudio ou o rádio como som de fundo, pode definir o temporizador para 120, 90, 60, 30 ou 15 minutos. O leitor de CD entra em modo de espera depois de decorrido esse tempo.
Som
Colunas
Conectividade
Sintonizador/receção/transmissão
Conveniência
Alimentação elétrica
Acessórios
Design
Dimensões
Reprodução de áudio
Compatibilidade
Sustentabilidade
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