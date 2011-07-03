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Descontinuado

ActionFitAuscultadores com gancho desportivos

TCH300/10

Sintonizado para o desporto

Fabricado com materiais à prova de água combinados com um agente antibacteriano que ajuda a matar os germes, estes auscultadores foram concebidos para os desportistas

Ver todos os benefícios

Adaptação ajustável

Sintonizado para o desporto

  • Adaptação ajustável

  • Lavável

Grampo de cabo

Grampo de cabo

Clipe ajuda a prender firmemente o cabo

Registe a sua rotina desportiva com a aplicação ActionFit gratuita

Registe a sua rotina desportiva com a aplicação ActionFit gratuita

Registe a sua rotina desportiva com esta aplicação inteligente, simples e gratuita - criada pela Philips especialmente para si. A aplicação ActionFit permite-lhe criar treinos personalizados que incluem objectivos de tempo, distância e calorias - e pode até atribuir a sua música favorita a cada meta. Depois de completar o seu treino, utilize a aplicação para partilhar os resultados com os amigos no Twitter e Facebook. Necessitará de GPS para os seus objectivos de distância e calorias, por isso transfira-o gratuitamente de uma App Store e está pronto para começar!

Comprimento do cabo personalizável

O cabo curto de 60 cm foi concebido para utilizar uma fita para o braço. Também pode conseguir a adaptação perfeita utilizando o cabo de extensão de 60 cm.

Especificações técnicas

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