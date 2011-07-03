Registe a sua rotina desportiva com a aplicação ActionFit gratuita

Registe a sua rotina desportiva com esta aplicação inteligente, simples e gratuita - criada pela Philips especialmente para si. A aplicação ActionFit permite-lhe criar treinos personalizados que incluem objectivos de tempo, distância e calorias - e pode até atribuir a sua música favorita a cada meta. Depois de completar o seu treino, utilize a aplicação para partilhar os resultados com os amigos no Twitter e Facebook. Necessitará de GPS para os seus objectivos de distância e calorias, por isso transfira-o gratuitamente de uma App Store e está pronto para começar!