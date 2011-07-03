Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
TCH300/10
Sintonizado para o desporto
Fabricado com materiais à prova de água combinados com um agente antibacteriano que ajuda a matar os germes, estes auscultadores foram concebidos para os desportistas
Adaptação ajustável
Lavável
Clipe ajuda a prender firmemente o cabo
Registe a sua rotina desportiva com esta aplicação inteligente, simples e gratuita - criada pela Philips especialmente para si. A aplicação ActionFit permite-lhe criar treinos personalizados que incluem objectivos de tempo, distância e calorias - e pode até atribuir a sua música favorita a cada meta. Depois de completar o seu treino, utilize a aplicação para partilhar os resultados com os amigos no Twitter e Facebook. Necessitará de GPS para os seus objectivos de distância e calorias, por isso transfira-o gratuitamente de uma App Store e está pronto para começar!
O cabo curto de 60 cm foi concebido para utilizar uma fita para o braço. Também pode conseguir a adaptação perfeita utilizando o cabo de extensão de 60 cm.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas