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  • É fácil obter água com melhor sabor
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Descontinuado

Filtro de substituição p/ purificador para torneira

WP3961

É fácil obter água com melhor sabor
Melhora o sabor da sua água para beber e para cozinhar removendo o cloro e outras impurezas com o filtro de carbono activado com revestimento de prata.
Ver todos os benefícios

Filtro PureTaste

É fácil obter água com melhor sabor

  • PureTaste

Filtro PureTaste para água mais limpa e com melhor sabor

O filtro PureTaste remove o cloro desagradável, sabores e cheiros incomodativos e sedimentos da água da torneira, garantindo uma água mais pura e com melhor sabor para beber, cozinhar e lavar frutas e legumes. Além disso, o carbono activado com revestimento de prata evita o crescimento de bactérias dentro do filtro, proporcionando-lhe uma segurança extra para a sua água.

Fluxo elevado com saída máxima de 2 litros por minuto

O purificador de água compacto possui um fluxo máximo de 2 litros por minuto, muito próximo do fluxo normal de água não filtrada. Ao rodar o selector da água pode escolher entre fluxo ou pulverização de água não filtrada ou pulverização de água filtrada.

Mecanismo QuickTwist avançado para uma substituição simples do filtro

O mecanismo avançado de mudança do filtro QuickTwist torna a mudança do filtro numa operação rápida, simples e segura, conferindo ao seu purificador de água senso e simplicidade.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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