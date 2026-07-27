Filtro PureTaste para água mais limpa e com melhor sabor

O filtro PureTaste remove o cloro desagradável, sabores e cheiros incomodativos e sedimentos da água da torneira, garantindo uma água mais pura e com melhor sabor para beber, cozinhar e lavar frutas e legumes. Além disso, o carbono activado com revestimento de prata evita o crescimento de bactérias dentro do filtro, proporcionando-lhe uma segurança extra para a sua água.