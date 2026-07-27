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Descontinuado
WP3961
PureTaste
O filtro PureTaste remove o cloro desagradável, sabores e cheiros incomodativos e sedimentos da água da torneira, garantindo uma água mais pura e com melhor sabor para beber, cozinhar e lavar frutas e legumes. Além disso, o carbono activado com revestimento de prata evita o crescimento de bactérias dentro do filtro, proporcionando-lhe uma segurança extra para a sua água.
O purificador de água compacto possui um fluxo máximo de 2 litros por minuto, muito próximo do fluxo normal de água não filtrada. Ao rodar o selector da água pode escolher entre fluxo ou pulverização de água não filtrada ou pulverização de água filtrada.
O mecanismo avançado de mudança do filtro QuickTwist torna a mudança do filtro numa operação rápida, simples e segura, conferindo ao seu purificador de água senso e simplicidade.
Críticas