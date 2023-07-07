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  • Sinta-se como se estivesse numa sala de concertos
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FidelioAuscultadores over-ear c/ fios e posterior aberta X3

X3/00

4.8
| (30) Críticas | 96% recomendam este produto

2 Prémios

Sinta-se como se estivesse numa sala de concertos
Desde a respiração do cantor aos dedos a passar nas cordas, estes auscultadores com parte posterior aberta, adequados para audiófilos, combinam um conforto extremamente leve com uma afinação imaculada. Descubra novos níveis de transparência e detalhe sempre que os colocar.
Ver todos os benefícios

Concebidos para audiófilos

Sinta-se como se estivesse numa sala de concertos

  • Ambiente sonoro natural e amplo

  • Conforto extremamente leve

  • Acabamento em pele/metal de qualidade

  • Cabo amovível de 3 m

Concebidos para um desempenho excecional

Concebidos para um desempenho excecional

Os auscultadores Philips Fidelio X3 apresentam uma dupla camada de proteção para os ouvidos que reduz a ressonância e a vibração. Os diafragmas em neodímio foram concebidos para serem inclinados a 15 graus, adaptando-se à forma natural do seu ouvido para obter a melhor precisão em altas frequências. O resultado: um desempenho perfeito, com detalhes requintados.

Sinta a paixão. Design topo de gama

Sinta a paixão. Design topo de gama

Estes auscultadores over-ear não são construídos apenas para um som espetacular: têm igualmente uma sensação incrível. O ar interior para a cabeça leve e macio ajusta-se perfeitamente. O aro exterior confere um peso confortável, enquanto o encaixe perfeito das proteções para os ouvidos em espuma de memória cria um isolamento perfeito. Ideais para sessões de audição prolongadas.

Design com parte posterior aberta. Ambiente sonoro natural e amplo

Design com parte posterior aberta. Ambiente sonoro natural e amplo

As proteções para os ouvidos com a parte posterior aberta estão revestidas por tecido Kvadrat acusticamente transparente. O ar consegue fluir livremente através do tecido, eliminando a acumulação da pressão de ar atrás do diafragma e criando um som envolvente e abrangente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-1679510
  • Award image AWARD-1679621

Críticas

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4.8

de 5

30

Críticas

96%

recomendam este produto

3
2

07/07/2023

España

España

Me han volado la cabeza

Excelentes, sonido espectacular, por encima de auriculares de mayor precio. Calidad en los materiales excelente, la diadema es una pasada, piel escocesa certificada, materiales premium se ve y se siente. En cuanto a sonido solo puedo decir que ahora tengo algo muy especial entre manos. cuesta un poco amplificarlos correctamente, los he probado con diferentes amplificadores y como mas me gustan es con mi ampli de valvulas (tubos o bulbos). puedo escuchar inclusive el roce de los dedos en el piano, amplia escena sonora, separación instrumental, sonido totalmente equilibrado entrega mucha información en los medios y agudos, donde carece un poco es en los sub graves, por lo que si eres un basshead estos posiblemente no sean para ti, los graves están presentes pero no esperes es punch. lo recomiendo? por supuesto que si!! me compraria uno mas para tener de repuesto, pero con la calidad que tienen estoy seguro que me duraran muchos años.

Pontos positivos

Todo

Pontos negativos

falta mas fuerza en los subgraves

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Esta avaliação foi feita para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

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25/04/2023

España

España

Excelentes auriculares

Los tengo desde hace dos meses y son una maravilla, los acabados son geniales.

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Esta avaliação foi feita para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

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23/04/2020

España

España

Mejor ánimo

Para la música que te gusta te ha sentir mejor acomodado al sonido de lo que quremos

Pontos positivos

A favor

Esta avaliação foi feita para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

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