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Política de devolução de 30 dias
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Ambiente sonoro natural e amplo
Conforto extremamente leve
Acabamento em pele/metal de qualidade
Cabo amovível de 3 m
Os auscultadores Philips Fidelio X3 apresentam uma dupla camada de proteção para os ouvidos que reduz a ressonância e a vibração. Os diafragmas em neodímio foram concebidos para serem inclinados a 15 graus, adaptando-se à forma natural do seu ouvido para obter a melhor precisão em altas frequências. O resultado: um desempenho perfeito, com detalhes requintados.
Estes auscultadores over-ear não são construídos apenas para um som espetacular: têm igualmente uma sensação incrível. O ar interior para a cabeça leve e macio ajusta-se perfeitamente. O aro exterior confere um peso confortável, enquanto o encaixe perfeito das proteções para os ouvidos em espuma de memória cria um isolamento perfeito. Ideais para sessões de audição prolongadas.
As proteções para os ouvidos com a parte posterior aberta estão revestidas por tecido Kvadrat acusticamente transparente. O ar consegue fluir livremente através do tecido, eliminando a acumulação da pressão de ar atrás do diafragma e criando um som envolvente e abrangente.
Prémios
4.8
de 5
30
Críticas
96%
recomendam este produto
TriaX77
07/07/2023
España
Me han volado la cabeza
Excelentes, sonido espectacular, por encima de auriculares de mayor precio. Calidad en los materiales excelente, la diadema es una pasada, piel escocesa certificada, materiales premium se ve y se siente. En cuanto a sonido solo puedo decir que ahora tengo algo muy especial entre manos. cuesta un poco amplificarlos correctamente, los he probado con diferentes amplificadores y como mas me gustan es con mi ampli de valvulas (tubos o bulbos). puedo escuchar inclusive el roce de los dedos en el piano, amplia escena sonora, separación instrumental, sonido totalmente equilibrado entrega mucha información en los medios y agudos, donde carece un poco es en los sub graves, por lo que si eres un basshead estos posiblemente no sean para ti, los graves están presentes pero no esperes es punch. lo recomiendo? por supuesto que si!! me compraria uno mas para tener de repuesto, pero con la calidad que tienen estoy seguro que me duraran muchos años.
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
falta mas fuerza en los subgraves
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
Sim, recomendo este produto
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EdwinMC
25/04/2023
España
Excelentes auriculares
Los tengo desde hace dos meses y son una maravilla, los acabados son geniales.
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Alfa117
23/04/2020
España
Mejor ánimo
Para la música que te gusta te ha sentir mejor acomodado al sonido de lo que quremos
Pontos positivos
A favor
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