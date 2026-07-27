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  • Limpa para além do pó
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Aqua Plus da série 8000Aspirador sem cabo

XC8349/01

Limpa para além do pó
O aspirador sem cabo Aqua Plus da série 8000 da Philips inclui uma escova Aqua exclusiva para limpar diferentes tipos de sujidade de uma só vez, desde pó a manchas pegajosas, com o dobro da sucção. Para além disso, inclui uma escova apenas de aspiração e portabilidade para máxima versatilidade.
Ver todos os benefícios

Aspirar e limpar de uma só vez com o dobro da sucção

Limpa para além do pó

  • Tecnologia PowerCyclone 10

  • 25,2 V, até 80 minutos de tempo de funcionamento***

  • aspirador 3 em 1, Aqua e portátil

  • Recolhe até 99,7% de sujidade****

A escova AQUA aspira e limpa com água de uma só vez

A escova AQUA aspira e limpa com água de uma só vez

A escova AQUA foi especialmente concebida para aspirar e limpar com água para remover pó, sujidade e manchas pegajosas, em qualquer direção.

Escova de ajuste automático para melhorar o desempenho

Escova de ajuste automático para melhorar o desempenho

A escova é flexível para ajustar a sucção de forma inteligente e automática onde necessário para melhorar o desempenho, utilizando os canais de sucção duplos (um na parte dianteira e outro na parte traseira). Ambos os canais de sucção apresentam um design em ziguezague e uma distribuição exclusiva e patenteada da água para maximizar o desempenho.

Adicione detergente para remover 99% das bactérias*

Adicione detergente para remover 99% das bactérias*

Basta adicionar o seu produto de limpeza de chão favorito ou detergente adequado para remover até 99% das bactérias* dos pavimentos duros da sua casa.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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Avisos legais

  1. Testado por uma agência externa, com água e detergente.

  2. Testado em comparação com os 10 aspiradores verticais sem cabo de valor superior a 300 € mais vendidos na Alemanha, em junho durante o ano de 2019.

  3. Tempo de funcionamento e abrangência com base no método interno de monitorização da Philips.

  4. Testado utilizando o teste de limpeza de sujidade difícil da Philips com base na norma IEC60312-1. Janeiro de 2018. Uma passagem consiste num movimento para a frente e para trás.