Escova de ajuste automático para melhorar o desempenho

A escova é flexível para ajustar a sucção de forma inteligente e automática onde necessário para melhorar o desempenho, utilizando os canais de sucção duplos (um na parte dianteira e outro na parte traseira). Ambos os canais de sucção apresentam um design em ziguezague e uma distribuição exclusiva e patenteada da água para maximizar o desempenho.