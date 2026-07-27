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XC8349/01
Tecnologia PowerCyclone 10
25,2 V, até 80 minutos de tempo de funcionamento***
aspirador 3 em 1, Aqua e portátil
Recolhe até 99,7% de sujidade****
A escova AQUA foi especialmente concebida para aspirar e limpar com água para remover pó, sujidade e manchas pegajosas, em qualquer direção.
A escova é flexível para ajustar a sucção de forma inteligente e automática onde necessário para melhorar o desempenho, utilizando os canais de sucção duplos (um na parte dianteira e outro na parte traseira). Ambos os canais de sucção apresentam um design em ziguezague e uma distribuição exclusiva e patenteada da água para maximizar o desempenho.
Basta adicionar o seu produto de limpeza de chão favorito ou detergente adequado para remover até 99% das bactérias* dos pavimentos duros da sua casa.
Críticas
Testado por uma agência externa, com água e detergente.
Testado em comparação com os 10 aspiradores verticais sem cabo de valor superior a 300 € mais vendidos na Alemanha, em junho durante o ano de 2019.
Tempo de funcionamento e abrangência com base no método interno de monitorização da Philips.
Testado utilizando o teste de limpeza de sujidade difícil da Philips com base na norma IEC60312-1. Janeiro de 2018. Uma passagem consiste num movimento para a frente e para trás.