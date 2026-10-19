Ao utilizar a bomba tira leite da Avent extraio pouco/nenhum leite

Não continue a utilizar a bomba durante mais do que 5 minutos de cada vez, se não for alcançado NENHUM resultado. Tente extrair o leite noutra altura do dia. Se a extracção se tornar dolorosa, pare e consulte o seu especialista em amamentação ou profissional de cuidados de saúde.

Imediatamente após o parto, a quantidade de produção de leite ainda é muito baixa. Isto é normal e não deve ser preocupante pois o seu bebé precisará apenas de pequenas quantidades. Caso se sinta insegura, fale com o seu enfermeiro, médico de família ou especialista em amamentação.