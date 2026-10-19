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Assistência Philips

Ao utilizar a bomba tira leite da Avent extraio pouco/nenhum leite

Se estiver a utilizar a bomba tira leite da Philips Avent e não estiver a extrair a quantidade pretendida, estas dicas e sugestões poderão ser-lhe úteis.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF332/31, SCF330/13, SCF332/01. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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