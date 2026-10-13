A minha pele fica irritada depois de utilizar a minha depiladora da Philips

Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
A depilação retira os pelos pela raiz. Alguns efeitos secundários, como prurido, vermelhidão ou sensação de pele esticada, depois de utilizar a depiladora Philips, são normais, especialmente se tiver pele sensível. Também pode ver pequenos inchaços na pele ou sentir uma sensação de ardor. Isto desaparece com o tempo e não é motivo de preocupação.
Experimente as nossas sugestões abaixo para ajudar a evitar ou reduzir estes efeitos secundários ou veja o vídeo abaixo sobre como utilizar corretamente a sua depiladora em pele seca. Se a irritação na pele durar mais de 3 dias, consulte o seu médico.
Conceda algum tempo de adaptação à sua pele. Tente depilar-se antes de se deitar para que a pele tenha tempo para descansar durante a noite.
Evite passar demasiado numa área. Não depile repetidamente a mesma área de uma só vez.
Após a utilização a húmido, seque a pele dando palmadinhas em vez de a esfregar.
Como cuidados após a utilização, aplique cuidadosamente creme ou loção de aloé vera sem álcool. Pode também utilizar um creme pós-solar, uma vez que estes têm propriedades refrescantes. Nas axilas, pode utilizar um desodorizante sem álcool.
Verifique sempre a cabeça da depiladora para se certificar de que está limpa antes de a utilizar. Se não estiver limpa, coloque-a sob uma torneira de água corrente para a limpar.
Pode utilizar um sabão para as mãos para limpar os discos de depilação. Certifique-se apenas de que em seguida lava o sabão corretamente com água.
Seque completamente a cabeça de depilação antes de a voltar a colocar no corpo. Para obter instruções detalhadas sobre a limpeza do seu modelo de depiladora específico, consulte o manual do utilizador.
Certifique-se também de que a sua pele está limpa e seca antes da depilação.
Os nossos produtos são suaves para a pele. Recomenda-se que verifique visualmente os aparadores corporais para ver se a unidade de corte e, especialmente, a rede de corte ainda estão intactas.
Nós, enquanto Philips, não somos uma autoridade dermatológica e não podemos dar conselhos sobre casos individuais. Em caso de dúvida, é melhor consultar o seu próprio médico para uma avaliação do estado da sua pele.
É aconselhável depilar-se com uma pele limpa. Tome um duche antes de se depilar. Certifique-se de que a pele está completamente seca ou completamente húmida quando se depilar.
Pode ficar com pelos encravados como efeito secundário da depilação. Para evitar que isto aconteça, experimente esfoliar a pele com um creme esfoliante e a luva esfoliante em nylon fornecida com a depiladora (ou uma esponja áspera) um dia antes da depilação. Isto remove a pele morta à volta dos folículos dos pelos e facilita a remoção dos pelos.
Se a depiladora incluir um acessório de esfoliação corporal, também pode utilizá-lo para este fim.
É importante utilizar a técnica certa para a depilação, para que os pelos da pele sejam removidos corretamente e com o mínimo de dor. Movimente a cabeça de depilação lentamente sobre a pele durante a depilação, para permitir que os discos apanhem os pelos. Para obter os melhores resultados, movimente o aparelho na direção oposta à do crescimento dos pelos, certificando-se de que a cabeça está totalmente em contacto com a pele.
Experimente esticar a pele com a mão livre ou utilize o acessório para esticar a pele (tampa de eficácia) fornecido com a depiladora. Quanto mais esticada estiver a pele, mais fácil será para a depiladora retirar os pelos.
Pressionar demasiado o produto sobre a pele pode ativar o sistema de proteção interno do dispositivo. Aplicar muita pressão pode causar irritação da pele, aquecimento do dispositivo ou fazer com que este se desligue. Aplique uma pressão ligeira e não exerça demasiada força sobre a pele.
Durante a depilação, estique a pele e movimente a cabeça de depilação lentamente sobre a pele, para permitir que os discos apanhem o pelo. Para obter os melhores resultados, movimente o aparelho na direção oposta à do crescimento do pelo, assegurando-se de que a cabeça está totalmente em contacto com a pele.
Verifique sempre se a cabeça de depilação está limpa e não está danificada. Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. Veja o vídeo abaixo sobre como utilizar corretamente a sua depiladora em pele húmida.
A depiladora Philips destina-se a remover pelos pela raiz na linha do biquíni, pernas, axilas e áreas difíceis de alcançar, como joelhos e tornozelos. Pode utilizar a depiladora para depilar áreas como a linha do biquíni. A depilação não é adequada para a zona íntima (exterior e interior dos lábios exteriores). Recomendamos que utilize apenas a cabeça de corte ou o aparador com o pente aparador instalado. Consulte o manual de utilização para obter instruções detalhadas sobre como utilizar a depiladora em segurança.
Também pode utilizá-la para depilar a parte inferior do rosto (queixo, bochechas e a área acima do lábio superior). Alguns modelos também podem ser utilizados para depilar entre as sobrancelhas. Apenas utilize a depiladora nestas áreas se esta se adaptar facilmente ou se tiver um acessório de precisão. Caso contrário, pode acabar por remover demasiados pelos.
Se estiver curioso sobre a segurança de utilizar uma rede de corte no seu corpo, consulte as informações abaixo.
Todos os produtos Philips compostos por uma rede de corte são suaves para a pele. A Philips não é uma autoridade de dermatologia e não pode aconselhar sobre a pele, o cabelo ou as unhas em casos individuais.
Antes de utilizar um produto Philips com uma rede de corte, recomenda-se que verifique visualmente o dispositivo de depilação para garantir que a rede de corte continua intacta. Quando estiver danificada, substitua imediatamente a rede de corte através da nossa loja online ou do apoio ao cliente local.
Pode utilizar a rede de corte para aparar e cortar os pelos corporais abaixo da linha do pescoço, por exemplo, as axilas, os braços, as pernas e a zona púbica. Não recomendamos a utilização no rosto ou na cabeça, pois não obterá os resultados pretendidos e poderá também danificar a sua pele.
Alguns produtos são fornecidos com acessórios adicionais para utilização em áreas sensíveis, como a linha do biquíni ou zona púbica. Pode encontrar mais informações sobre a utilização destes acessórios no manual do utilizador ou pode contactar-nos.
Se não se sentir seguro em utilizar dispositivos Philips com uma rede de corte, consulte o seu médico ou profissional de cuidados de saúde para que possa examinar se a sua pele é adequada para este tipo de aparelho de corte de pelos.
Se tiver tentado as sugestões acima e ainda não estiver satisfeita com os resultados da sua depiladora Philips, contacte-nos.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE247/00, BRE229/00, BRE237/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Contactar a Philips
Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).