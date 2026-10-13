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Assistência Philips

A minha pele fica irritada depois de utilizar a minha depiladora da Philips

A depilação retira os pelos pela raiz. Alguns efeitos secundários, como prurido, vermelhidão ou sensação de pele esticada, depois de utilizar a depiladora Philips, são normais, especialmente se tiver pele sensível. Também pode ver pequenos inchaços na pele ou sentir uma sensação de ardor. Isto desaparece com o tempo e não é motivo de preocupação.

Experimente as nossas sugestões abaixo para ajudar a evitar ou reduzir estes efeitos secundários ou veja o vídeo abaixo sobre como utilizar corretamente a sua depiladora em pele seca. Se a irritação na pele durar mais de 3 dias, consulte o seu médico.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE247/00, BRE229/00, BRE237/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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