    Posso viajar com os meus produtos Philips Grooming e Beauty?

    Publicado em 11 de agosto de 2025

    Os produtos Philips Grooming e Beauty (incluindo máquinas de barbear, lâminas, aparadores, OneBlade, Pro, depiladoras, secadores de cabelo e Lumea IPL) podem ser levados e utilizados no estrangeiro em segurança, seguindo as orientações abaixo.

    Viagem aérea

    Companhias aéreas diferentes têm requisitos diferentes para o transporte de produtos a bateria a bordo dos aviões. Consulte a companhia aérea relativamente aos requisitos específicos, antes de viajar.

    Para companhias aéreas que permitem baterias de iões de lítio com 100 Wh ou menos na bagagem de mão (um requisito comum, mas não universal), todos os produtos Philips Grooming e Beauty com uma bateria de iões de lítio se enquadram confortavelmente dentro deste limite.

    Em caso de dúvida, verifique sempre com a sua companhia aérea. 

    Carregar o produto Philips no estrangeiro

    Quando carregar os produtos Philips Grooming e Beauty no estrangeiro, verifique sempre se a alimentação elétrica no país de destino é compatível com as especificações do carregador ou adaptador que utiliza. Estas especificações são normalmente impressas na própria ficha/transformador.

    Se a única diferença for o número de pinos ou a forma da ficha, pode ser utilizado um adaptador de viagem padrão em conjunto com a ficha/transformador que utiliza em casa.

