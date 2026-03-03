O tempo de carregamento estimado para o seu produto baseia-se no carregamento com um adaptador USB de 5 V, igual ou superior a 1 A. A maioria dos adaptadores USB fornece energia suficiente para carregar o produto no tempo especificado. Se for utilizado um adaptador com uma potência inferior, o carregamento pode demorar mais tempo.



Para garantir o tempo de carregamento correto, recomendamos a utilização de um adaptador USB de 5 V e 1 A.



Não tem nenhum? Pode obter um adaptador adequado na Philips (por exemplo, o adaptador USB HQ87 IPX4) em www.philips.com/support.