Como posso carregar por USB os meus produtos Philips?

Se carregar o seu produto Philips num ambiente húmido (por exemplo, casa de banho), utilize sempre um adaptador IPX4 para garantir um carregamento seguro. A classificação IPX4 indica que o adaptador é à prova de salpicos.



Independentemente do adaptador escolhido, certifique-se de que satisfaz os requisitos abaixo (por norma, estas informações estão impressas no próprio adaptador).



Tensão de entrada: 100-240 V.

Tensão de saída: 5 V.

Potência de saída: 1 A ou superior.

Estanqueidade: IPX4* para ambientes húmidos.

Marca de aprovação: marca de aprovação/certificação relevante para o seu país (por exemplo, CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, etc.)



Importante: a utilização de um adaptador não certificado pode provocar perigos ou ferimentos graves. Desligue sempre o produto do adaptador antes de o limpar com água.

* Dica: o X em IPX4 é um marcador de posição; poderá aparecer outro dígito (por exemplo, IP24 ou IP44) na descrição de um adaptador. Desde que o segundo dígito depois de "IP" seja "4", o adaptador é classificado como à prova de salpicos.