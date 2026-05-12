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Assistência Philips

Como posso carregar por USB os meus produtos Philips?

Se o seu produto de cuidados pessoais Philips for fornecido com um cabo de carregamento USB, carregue-o utilizando o cabo em conjunto com um adaptador de parede IPX4 Philips ou outro método de carregamento adequado, como os indicados abaixo.

Nota: leia atentamente as informações de segurança abaixo antes de carregar o produto. Para obter todas as informações de segurança importantes, consulte os documentos fornecidos com o seu produto.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HS5980/15 , HS7980/15 , HS9980/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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