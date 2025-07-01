Assistência Philips Durante quanto tempo posso utilizar uma chupeta Philips Avent?

Recomendamos a substituição da chupeta após 4 semanas de utilização, por razões de segurança e higiene. A chupeta deve ser substituída antes das 4 semanas se estiver danificada de alguma forma. Recomendamos que verifique cuidadosamente a chupeta para garantir a segurança antes de cada utilização, puxando-a em todas as direções.