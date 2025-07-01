Que quantidades posso preparar na Philips Airfryer?

Utilize uma forma ou um prato de ir ao forno que caiba no cesto e no recipiente da Airfryer e deixe algum espaço nas partes laterais, para que o ar possa circular.



Não encha os tabuleiros de forno ou as formas para além do meio, pois a massa irá crescer durante o processo de fritura com ar. Se colocar demasiada massa no tabuleiro ou na forma, a massa a levedar pode tocar na resistência da Airfryer e a parte superior pode ficar queimada.





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